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簡約公屋申請攻略｜何永賢落區宣傳　鼓勵基層改善生活環境

社會

撰文： 吳卓峰

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 51 分鐘前

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簡約公屋首批7.15前交表，可優先處理，房屋局局長何永賢周圍宣傳。（何永賢fb）

【簡約公屋／牛頭角彩興路／元朗攸壆路／公屋申請】房屋局即日起接受「簡約公屋」申請，可交表入住牛頭角和元朗項目，數以千計基層戶已經積極交表。

房屋局將優先處理首批申請，涵蓋即日起至7月15日期間交回填妥的申請表。局長何永賢近日積極落區宣傳，鼓勵基層家庭申請入住「簡約公屋」，盼改善生活環境。

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何永賢：等都等得舒服啲

何永賢稱，「簡約公屋」建設目的，是幫助輪候公屋3年或以上的市民，改善居住環境，在不影響傳統公屋的輪候下，「等都等得舒服啲」。

她強調家庭和一人長者申請者優先，當中尤其希望住在惡劣居所的兒童和長者，可以有更好選擇，令成長期的孩童不用屈在床上做功課，對未來更有盼望。

日前她聯同立法會議員鄧家彪、地區人士到觀塘一間幼稚園，向有興趣申請「簡約公屋」的家長，宣傳申請詳情、項目概況，鼓勵他們為自己、為小朋友的未來作出更好的選擇。

她跟基層戶分享過往探訪過渡屋住戶的經驗，不論申請家庭選擇市區抑或新界，改善居住環境後，整個生活的展望都不同。有人擔心子女要轉校、大人要另覓工作，但在營運機構支援下，這些問題都可解決，而生活質素、家庭積蓄、家人關係和健康等等都會明顯改善。

簡約公屋第一期申請詳情

​房屋局「簡約公屋」已於6月24日起開始接受申請。

第一期申請涵蓋元朗攸壆路和牛頭角彩興路兩個項目，合共提供約4,440個單位，預計2025年第一季起陸續入伙。

今期簡約公屋租金由最低的740元至約2,600多元，是傳統公屋租金九成。申請人需要輪候傳統公屋3年或以上，以家庭申請為優先。

房屋局在7月16日以後會繼續接受「簡約公屋」申請，並會在完成處理7月15日或之前提交的申請表後處理。

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