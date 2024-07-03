膽結石︱懷孕3個月狂孕吐腹痛　新手媽媽揭膽結石需切除膽囊　醫生拆解4大高危因素

【膽結石／膽石／腹痛／胃痛／孕吐／懷孕】一個生命來臨的喜悅，代價居然是用一個器官交換。內地一個新手媽媽在懷孕期間不時感到上腹痛，一開始以為僅是胃痛發作，求醫又找不到成因，疼痛問題一直沒有改善。直到坐月期間，一次因為喝完家人的「大補湯」後，她腹痛直入急症室，才驚揭患膽結石。有本港醫生指出，孕婦體內的荷爾蒙轉變，的確增加她們患上膽石的機會，更指1類人要格外留意。

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上腹痛以為普通胃痛

該名內地新手媽媽在社交平台「小紅書」上發文，指自己初為人母固然開心，但換來的卻是沉重的代價。女事主指，自己懷孕前一直覺得膽囊結石這個問題事不關己，一來自己從來都沒有膽囊方面的病史，二來甚至從來沒有聽過「膽結石」的問題。懷孕初期3個月，女事主經歷嚴重孕吐，伴隨上腹絞痛。那段時間她毫無食慾，一度以為自己患胃病，遂求醫。

懷孕3個月的時候開始的上腹部位置疼痛，心臟疼痛，有窒息感，站著坐著躺著熱敷都沒辦法緩解，巨痛苦！

坐月吃進補餐 腹痛入院揭膽結石

後來女事主保持清淡飲食，間中亦會有上腹疼痛的情況發生，一直到順產，以為情況會有所好轉。坐月時，家人對她亦照料周到，幾乎每天都煲不同湯水給她進補，幾乎每餐都「高膽固醇、高脂肪、各種大補湯」但她完全吃不消，甚至「直接痛進了急診」。經醫生診斷後，指出她已患上膽結石，並建議以手術切除。

由於女事主不久前才生下孩子，故需要等待至少半年，待體內孕激素下降，才能夠做手術切除。目前女事主還有1個月才可以作手術安排，現時服用中藥，希望能夠調理身體，改善膽結石。她坦言心情還是忐忑不安，思量應否做手術切除，長遠來說怕影響腸胃消化功能。

從沒想過，懷孕會讓我失去一個器官……

拆解孕婦易患膽結石4大風險因素

有不少孕婦在帖文下留言，分享自己同患膽結石的經過，指自己亦是懷孕後才發現有結石，需要做手術切除。到底孕婦是否比正常人更容易患膽結石？當中成因是甚麼？香港大學臨床醫學院外科學系臨床教授陳智仁醫生接受本報訪問時指出，的確孕婦患膽結石的風險比普通人高。根據過往文獻，有大概3.6%至12%的，孕婦會容易有膽結石。懷孕次數越多，患膽結石的機會會相對增加。當中成因包括：

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醫生籲勿忽視2大症狀

不少孕婦為了避免孕後出現鈣質流失的情況，會選擇攝入大量高鈣食物，這飲食習慣的改變會否是膽結石成因？陳醫生表示，膽石形成與高鈣飲食未必有直接關係，反而與孕婦分娩和坐月前後過分進補，導致體重急劇上升有關。他解釋，常見膽結石的症狀包括，右上腹隱隱作痛，尤其是大餐過後或進食油膩食物後出現痛楚，就必須多加注意。他亦補充，有時候早期膽結石未至於出現痛楚，但經常覺得頂胃或胃脹氣亦是有結石的症狀。

視乎情況選擇治療方案

隨著孕婦體內的膽石越長越大，若膽石從膽囊掉落在膽管中，可引致膽管炎。陳醫生解釋，如胰臟出口被膽石間歇堵塞，可誘發成胰腺炎。當上述情況發生在孕婦身上，會增加懷孕期間出現併發症如早產的機會。

至於治療方面，要視乎膽石在孕期的情況。如在懷孕首3個月發現有膽石問題，建議孕婦需考慮及早處理。因膽石在懷孕後期產生併發症的機會較高。陳醫生指，醫治方案一般是運用微創手術切除膽囊，因微創方法令患者復原時間較快。如膽石問題發生在懷孕期後段，而孕婦情況穩定，則可能需要留待產後才處理。

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