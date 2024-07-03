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上海親子遊｜迪士尼旗艦店玩轉腦朋友　M&M旗艦店朱古力掌門人

親子好去處

撰文： 陳家昌

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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佔地近6.000平方平的上海迪士尼旗艦店，氣勢不凡。（攝：陳家昌）

《繁花》在內地的熱潮大部分已消退，走在黃河路上已不見打卡人潮，但上海豈只得懷舊景點，更有不少適合一家大細的好去處，精選上海地鐵沿線的親子玩樂遊，輕輕鬆鬆夠玩幾個鐘。

上海除了有迪士尼樂園，早前在浦東陸家嘴還開設了首間迪士尼旗艦店，有著佔地5,000平方平的戶外主題廣場，以及860平方米的零售區域，是中國首間迪士尼專門店，也是現時全球零售面積最大的迪士尼商店，

店內可說集結了歷年迪士尼最受歡迎的卡通和電影相關產品，並定期帶來不同的休閒和玩樂活動及表演，打造沉浸式的消費體驗。

Marvel專區

由陸家嘴地鐵站經行人天橋走約5分鐘，便可見到旗艦店正門，門前有一幢充滿夢幻感的王國城堡，對著上海地標東方明珠電視塔，氣勢不凡。

偌大的零售區分為多個主題區，一入門口便可見童話世界區，迪士尼經典人物在這裡兵傾巢而出，包括米奇老鼠、唐老鴨、小熊維尼、白雪公主，小朋友可選購心愛玩具之餘，場內還有不少大型卡通裝置，最（岩）打卡之用。

大男孩在店內如見到Marvel和PIXAR的專區，相信會大為興奮，當有有1:1大小的超級英雄雕像，包括鐵甲奇俠、雷神、美國隊長和變形俠醫，據知全由雕塑家專為上海迪士尼旗艦店打造的全手工雕像，亦是全球唯一有Marvel專區的迪士尼商店。

至於在PIXAR專區，最搶眼的是《反斗奇兵3》中出現過的粉紅色泰迪熊勞蘇，除了有大量玩具和精品，一隻有著成人身高比例的勞騷熊裝置，亦是人見人愛的打卡位。

近期熱推產品是《玩轉腦朋友2》。

而新作《玩轉腦朋友2》預告片也在店內的屏幕中無間斷播放。

地址：上海市浦東新區豐和路180號道
 

M&M's旗艦店

上海近年有不少獨家專屬的旗艦店，除了上述的迪士尼商店，還有已經進駐上海近10年的M&M's旗艦店，這是全球第五間M&M's旗艦店（其餘4間分別位於紐約、奧蘭多、拉斯維加斯和倫敦），而上海店更是亞洲唯一一間品牌旗艦店。

位於南京路上的M&M旗艦店。

共兩層高的店舖，面積達1,900平方米，座落於上海市最熱鬧的南京路步行街，色彩奪目的M&M's招牌，加上部分落地玻璃外牆，在晚上霓虹燈映燈下，尤其奪目，很難不吸引途人目光。

當然有不少打卡位啦！

店內除有大量精品發售，少不得有多個卡通雕塑的打卡位，最過癮是2樓一條長長的朱古力「長櫃」，顧客可以向店員拿取透明膠袋，自行選擇心愛的朱古力顏色和種類，只要拉下每格把手，朱古力便會跌下，再拿去給付款處，因應重量而收費  （每500克約59人民幣），若果收把手時太過用力，朱古力湧傾而出，就可能超出預算了。

顧客可自行選購心愛的朱古力份量。

地址：黃浦區南京東路819號百聯世茂國際廣場 200001

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