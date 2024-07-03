北上消費｜福田免費往返中山專線周五開通　港澳居民專屬消費券即減500元

▲ 福田免費往返中山專線周五開通。（資料圖片）

深中通道已於上周六（30日）通車，連接深圳與中山。由7月5日起至7月28日，每逢周五、六及日將開通深圳福田口岸至中山博覽中心的免費專線。抵達中山博覽中心後，亦可轉乘其他免費專線到市內重點商圈。

深圳福田口岸至中山免費購物專線：

1. 深圳福田口岸至中山博覽中心線

途經站點 深圳福田口岸公交總站、中山博覽中心站（註：中途在前海免費無縫中轉至中山） 服務時間 深圳福田口岸至中山博覽中心：早上8時至晚上7時 中山博覽中心至深圳福田口岸：早上10時至晚上9時 班次 1小時/班

2. 中山博覽中心至城區主要商圈環線

途經站點 博覽中心站、天奕星河COCO City（長江北聯通公交站)、完美金鷹廣場/中山石岐萬象匯（完美金鷹假日廣場公交站）、大信新都匯站、興中廣場（鳳鳴路公交站）、悅來天虹購物中心（中澳濱河灣東公交站）、利和廣場站、博覽中心站 服務時間 博覽中心站（環線始發站發車時間）：早上9時至晚上8時30分 班次 30分鐘/班

3. 中山博覽中心至鎮街主要商圈環線

途經站點 博覽中心站、港口萬民匯（紅星美凱龍公交站）、小欖匯豐城公交站、小欖大信公交站、百匯時代廣場（寶源路站）、簡愛·時光里小欖菊城廣場（洪聯路口站）、華藝廣場•簡愛時光里（橫古路口公交站）、博覽中心站 服務時間 博覽中心站（環線始發站發車時間）：早上8時至晚上7時 班次 1小時/班

4. 中山客運碼頭至博覽中心線

途經站點 中山客運碼頭、簡愛時光里太陽城購物中心（港義路公交站）、天奕星河COCO City（中山六路西公交站）、博覽中心站 服務時間 中山客運碼頭至博覽中心：早上9時50分至下午5時50分 博覽中心至中山客運碼頭：早上10時35分至晚上6時35分 班次 2小時/班

此外，中山市商務區與攜程集團合作推出「中山消費月之2024知味中山促消費」活動，由即日至7月28日期間，港澳居民可在攜程旅行App領取「住宿通用消費券」（9折）、「酒店套餐消費券」（8折），以及「港澳定向消費券」（6折），每單最高可即減500元人民幣，僅限實時定位港澳用戶領取。

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