國民身份︱教育城首辦國民身份認同App比賽　培僑書院及英皇二小分奪中小學冠軍

▲ 英皇書院同學會小學第二校憑「跨境祖國學習日誌」作品，奪得小學組冠軍。

為提升學生的國家觀念及對國民身份的自豪，香港教育城舉辦首屆「國民身份認同應用程式設計比賽」，香港培僑書院利用 VR 展現生動的航天故事，英皇書院同學會小學第二校則使用人工智能介紹祖國歷史，分別奪得中、小學組冠軍，讓學生對國家歷史及文化、價值觀有深入理解和認識。

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是次比賽吸引191隊來自中、小學，逾800位學生參與，教育城希望，中、小學生透過探究創新科技，增加他們對祖國歷史文化和成就的認識，培養國家觀念和身份認同感。

參賽隊伍須闡述應用程式的製作意念，同時配合「歷史與自然」、「體育及藝術」、「文化遺產」、「科技及航天成就」、「美德及習俗」及「融合五個主題」的其中一個主題，以表達作品如何有助用家提升國民身份認同。

香港特區首任立法會主席范徐麗泰，日前擔任比賽頒獎禮的主禮嘉賓。她表示，國家文化源遠流長，即使比賽結束，學生仍可保持好奇心，發掘國家不同面向的發展和文化，一直傳承下去。教育城董事會成員陳美娟表示，同時身為小學校長的她，很高興看到學生學以致用，結合創新的展示方法，感受國家情懷。

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是次決賽的入圍作品以 AI、AR等科技，結合國民身份認同、國家文化及發展等主題，很清晰地呈現所選主題，能有效提升用家的國民身份認同感。評審團認為，通過應用程式的構建，反映學生具備良好的觀察力，對於國家歷史及文化、價值觀亦理解深入。

英皇書院同學會小學第二校派出6位小五學生參賽，花上4個月時間設計「跨境祖國學習日誌」作品，獲得小學組冠軍、最具創意獎、最豐富內容獎及最清晰表達獎。學生表示，作品透過人工智能領隊及VR遊覽國家博物館，介紹祖國歷史、文化、科技、航天等知識，「特意在App內加入多種互動元素、語音翻譯功能，即使遊客不懂普通話，也能順利與當地人溝通交流」。

至於中學組，香港培僑書院則派出中四及中五學生，以「太空探索記」作品奪得中學組冠軍，同時獲最具創意獎、最豐富內容獎及最清晰表達獎。該組學生均對國家航天領域非常感興趣，因此利用緊促的時間，利用 VR 遊戲和視頻，展現生動的視覺效果和引人入勝的劇情，將航天歷史背景，轉化為互動故事。「用家能夠對祖國的發展有深入認識，並對祖國在國際上的成就感到驕傲，從而激發用家的愛國情懷」。

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