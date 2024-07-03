  • 31°C
香港時間 : 2024703日 (三) 20:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國民身份︱教育城首辦國民身份認同App比賽　培僑書院及英皇二小分奪中小學冠軍

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

英皇書院同學會小學第二校憑「跨境祖國學習日誌」作品，奪得小學組冠軍。

為提升學生的國家觀念及對國民身份的自豪，香港教育城舉辦首屆「國民身份認同應用程式設計比賽」，香港培僑書院利用 VR 展現生動的航天故事，英皇書院同學會小學第二校則使用人工智能介紹祖國歷史，分別奪得中、小學組冠軍，讓學生對國家歷史及文化、價值觀有深入理解和認識。

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱獲劍橋認證打造在地國際化課程　王錦輝邀頂尖運動員當教練培訓體育精英

是次比賽吸引191隊來自中、小學，逾800位學生參與，教育城希望，中、小學生透過探究創新科技，增加他們對祖國歷史文化和成就的認識，培養國家觀念和身份認同感。

參賽隊伍須闡述應用程式的製作意念，同時配合「歷史與自然」、「體育及藝術」、「文化遺產」、「科技及航天成就」、「美德及習俗」及「融合五個主題」的其中一個主題，以表達作品如何有助用家提升國民身份認同。

香港特區首任立法會主席范徐麗泰，日前擔任比賽頒獎禮的主禮嘉賓。她表示，國家文化源遠流長，即使比賽結束，學生仍可保持好奇心，發掘國家不同面向的發展和文化，一直傳承下去。教育城董事會成員陳美娟表示，同時身為小學校長的她，很高興看到學生學以致用，結合創新的展示方法，感受國家情懷。

點擊圖片放大
+5
+4

是次決賽的入圍作品以 AI、AR等科技，結合國民身份認同、國家文化及發展等主題，很清晰地呈現所選主題，能有效提升用家的國民身份認同感。評審團認為，通過應用程式的構建，反映學生具備良好的觀察力，對於國家歷史及文化、價值觀亦理解深入。

英皇書院同學會小學第二校派出6位小五學生參賽，花上4個月時間設計「跨境祖國學習日誌」作品，獲得小學組冠軍、最具創意獎、最豐富內容獎及最清晰表達獎。學生表示，作品透過人工智能領隊及VR遊覽國家博物館，介紹祖國歷史、文化、科技、航天等知識，「特意在App內加入多種互動元素、語音翻譯功能，即使遊客不懂普通話，也能順利與當地人溝通交流」。

至於中學組，香港培僑書院則派出中四及中五學生，以「太空探索記」作品奪得中學組冠軍，同時獲最具創意獎、最豐富內容獎及最清晰表達獎。該組學生均對國家航天領域非常感興趣，因此利用緊促的時間，利用 VR 遊戲和視頻，展現生動的視覺效果和引人入勝的劇情，將航天歷史背景，轉化為互動故事。「用家能夠對祖國的發展有深入認識，並對祖國在國際上的成就感到驕傲，從而激發用家的愛國情懷」。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

家長教育｜中學家長教育課程架構　倡鼓勵子女參與國安活動、日常展和諧美德
18:25 2024/05/28
家長教育｜中學家長教育課程架構　倡鼓勵子女參與國安活動、日常展和諧美德
【愛國教育】陳國基：愛國主義教育工作小組周一首開會　冀厚植國民身份認同
18:52 2024/04/28
【愛國教育】陳國基：愛國主義教育工作小組周一首開會　冀厚植國民身份認同
國民教育︱教育局辦挑戰賽鼓勵學生觀賞國家隊及港隊巴黎奧運表現　提升國民身份認同
17:57 2024/06/03
國民教育︱教育局辦挑戰賽鼓勵學生觀賞國家隊及港隊巴黎奧運表現　提升國民身份認同

你可能感興趣

家長教育｜中學家長教育課程架構　倡鼓勵子女參與國安活動、日常展和諧美德
18:25 2024/05/28
家長教育｜中學家長教育課程架構　倡鼓勵子女參與國安活動、日常展和諧美德
【愛國教育】陳國基：愛國主義教育工作小組周一首開會　冀厚植國民身份認同
18:52 2024/04/28
【愛國教育】陳國基：愛國主義教育工作小組周一首開會　冀厚植國民身份認同
國民教育︱教育局辦挑戰賽鼓勵學生觀賞國家隊及港隊巴黎奧運表現　提升國民身份認同
17:57 2024/06/03
國民教育︱教育局辦挑戰賽鼓勵學生觀賞國家隊及港隊巴黎奧運表現　提升國民身份認同
比賽 英皇書院同學會小學第二校 人工智能 設計 香港 中學 范徐麗泰 興趣 VR AR

最高瀏覽

男士健康｜六成人確診已末期 醫生揭「男性特有癌」現3症狀即求醫
男士健康｜六成人確診已末期 醫生揭「男性特有癌」現3症狀即求醫
急症室最長等候時間（07月03日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月03日 時間16:05）
升呢人母丨陳彥行囡囡樣貌首曝光　行姐親揭另一半身份：簡單低調的圈外人
升呢人母丨陳彥行囡囡樣貌首曝光　行姐親揭另一半身份：簡單低調的圈外人
肺腺癌︱34歲網紅不吸煙不下廚確診肺腺癌末期勇敢抗癌5年　曝發病症狀：這輩子從沒這麼痛苦過
肺腺癌︱34歲網紅不吸煙不下廚確診肺腺癌末期勇敢抗癌5年　曝發病症狀：這輩子從沒這麼痛苦過
遊台注意丨台灣爆第六波新冠疫情　1周暴增932人確診64人死　這1類人士最高危
遊台注意丨台灣爆第六波新冠疫情　1周暴增932人確診64人死　這1類人士最高危