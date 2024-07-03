星二代尖子｜郭可盈女兒晒結業晚宴相　遺傳父母靚基因成才貌兼備學霸

▲ 郭可盈女兒晒結業晚宴相，一身白色連身裙盡得父母靚基因成才貌兼備學霸。

【星二代/林文龍/郭可盈/林天若/保良局蔡繼有學校】林文龍與郭可盈自2004年結婚後，於2010年誕下女兒林天若（Tania） 。兩人悉心栽培女兒，先後入讀基督堂幼稚園（CCKG）和St. Catherine's國際英文幼稚園，現年14歲的她就讀私立名校保良局蔡繼有學校。Tania不時在社交平台分享日常生活，近日她上載了學校結業晚宴照片，深得父母真傳的她星味十足，身材高䠷，獲不少網民大讚靚女！

郭可盈女兒｜林天若獲網民大讚「靚女」

日前，郭可盈的女兒林天若於IG上載多張學校結業晚宴的照片，並以韓文寫道：「閃閃閃閃」。照片中，有兩張模糊不清，其餘則可見林天若身穿一條白色連身裙，銀色閃亮的有踭涼鞋，與多名同學於場內自拍。林天若深得父母真傳，繼承了爸爸的餅印樣貌外，也有媽媽高䠷的身型，星味十足，獲不少網民留言大讚「靚女」、「Pretty girl」。

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林天若為校內學霸 獲多項學科獎項

Tania現在就讀名校保良局蔡繼有學校，是一名品學兼優的學霸，小六畢業禮上曾奪得中文科傑出表現獎狀，更連續3年奪得學科冠軍和各種獎項。升上Year 6後更獲選為班長和理會主席，以往更與媽媽郭可盈一同參加校內中文書法比賽，獲得銀獎和銅獎。

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保良局蔡繼有學校一直深受家長歡迎，教學語言以英文為主，教學模式傾向國際化，近年亦誕生多名IB狀元。蔡繼有學校首5年是小學課程，6年級開始是中學課程，3年初中採用校本課程，高中則提供兩年國際普通中學教育教育文憑課程（IGCSE）及兩年國際文憑預科課程（IBDP）。學校不設精英班，亦不按成績排名，各科按主題進行專題研習，沒有定期測驗默書，測考評估只用5個等級，不會單以成績判斷學生能力。

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