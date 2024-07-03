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抗癌勇士丨文頌男被捐款者罵「日日都無嘢做」　半身癱瘓Koba：咁你想我點樣？

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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文頌男無奈被捐款者責罵。

前J2台主持文頌男（Koba）在去年公有患罕見癌症「尤文氏肉瘤」，雖然積極接受治療，無奈病情反覆。

文頌男的胞姐Hilary在6月23日更在社交平台透露指，因為腫瘤擴散，Koba下半身已沒知覺。而Koba在6月28日於個人社交平台發文透露在醫院，更寫道︰「我依家喺醫院，短期內出唔到院，身體情况好差。」

之後，他用IG邀網民玩「你問我答」解悶，雖然他聲明不回答關於病情問題，但也透露現時大半身癱瘓，甚至更無奈地指︰「已經只求唔痛，想輕輕鬆鬆咁解脫，怕死呢啲都已經冇乜，問題唔係我放唔放棄、堅唔堅持，其實我根本冇得揀，只可以等，希望快啲等到個解脫，希望個解脫快啲輕鬆啲，咁樣對我嚟講已經係好好嘅結局。」

抗癌勇士丨文頌男腫瘤擴散下半身失知覺　沉默多日開腔坦言情况差：短期內不能出院

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Koba︰依家係等緊死啊

連日來，不少網民留言向Koba送上問候和青打氣，可是他在今天（7月3日）於個人IG以限時動態公開指，有曾捐款助他醫病的網民留言責備他，寫︰「早知唔畀你、大嗱嗱4000元！你日日都無嘢做吧！你睡在家幹嗎？等死呀！」

而Koba無奈回覆稱︰「依家係等緊死啊...擴散咗又半癱瘓。咁你想我點樣？去返工？去拍嘢？（你估我唔想？）招募大家捐款我都寫得好清楚，用喺我生活同醫療上，亦都係希望大家隨心，想捐就捐，唔會強求、強迫。咁你捐完又唔想捐咁係點樣？我淨係可以講句多謝你...」

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