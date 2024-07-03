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小班教學︱教育局：中學未擬推行小班教學　小學推小班比率明年升至九成半

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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教育局表明未有計劃在中學推行小班教學。（資料圖片）

適齡學生人口下降，對於學界有意見認為應在中學推行「小班教學」，教育局解釋，基於考慮到中學須維持合宜的整體學生人數，才能提供合適和足夠的高中選修科目供學生選擇，並提到有國際研究結果顯示，小班教學在學生年幼時最具成效，表明局方未有計劃在中學推行小班教學。

教育局副秘書長梁蘊儀今日（3日）透過局方網誌「局中人語」發文，強調小班教學是一種教學策略，目的是提升學生學習成效。至於應否在中學推行小班教學，她解釋須從中學的現況、學與教環境、國際就小班教學進行的研究結果等各方面審慎考慮，最重要的是評估中學在調低每班的人數後能否提升學生的學習效能。她解釋中、小學課程設計截然不同，高中課程主要目標是為學生提供「寬廣而均衡」的課程，讓學生在核心科目以外修讀2個或3個選修科目，並輔以豐富的「其他學習經歷」活動，以拓寬學生視野和促進全人發展，故學校必須維持合宜的整體學生人數，才能讓學校有足夠彈性編訂校本課程，提供合適和足夠的選修科目供學生選擇，切合學生的興趣和需要；局方亦引述有國際研究結果指出，小班教學在學生年幼時最具成效，而其成效往往會隨學生年齡增長而減退。

同時，前年施政報告訂下2025/26學年逾9成公營小學實施小班教學的目標。梁指出，教育局為加快小班教學推展步伐，已分別根據2022年及2023年最新人口推算，重新審視各地區或學校網內的小學學位供求情況及其他相關因素，決定進一步安排合共32所公營小學於2024/25學年實施小班教學，將可提前1年完成施政報告所訂的目標；另隨著另外9間小學於2025/26學年加入實施小班教學，預計屆時推行小班教學的公營小學比例將進一步上升至約9成半。

梁解釋，推行小班教學須考慮個別地區課室數目能否滿足學位需求、學校發展需要和資源調撥。當個別學校網條件許可時，網內所有仍未實施小班教學的公營小學，會統一步伐推行小班教學，形容此安排獲業界普遍認同。教育局會持續密切評估各地區和學校網內的最新情況，與學校保持溝通及協助它們作好準備，透過審慎務實的規劃，靈活積極地推行小班教學，盡快讓更多小學生受惠。

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