夫婦關係︱排隊買戲飛被打尖丈夫視若無睹 太太發難：你真係個懦夫

▲ 丈夫不為妻子出頭，最終吵架收場。（香港愛情故事劇照）

你會期望另一半為自己出頭到哪個程度？

話說有位女子有次去看電影，她排隊買票時被人插隊了，但對方是個大漢，她招丈夫走過來，丈夫卻似乎沒看到，只低頭刷手機，等排完隊了，她走過去問丈夫：「你看到剛才那人插隊嗎？」不問還好，原來丈夫是知道的，「我看到了。」「那你為什麼不過來罵他啊？」「就算我罵他，他也一定會爭辯，到頭來只是擾攘一場，電影也看不成了。」

「你真是個懦夫！」妻子重重地罵了丈夫一句，丈夫只是說：「你不是第一天認識我了。」

妻子向親人抱怨這事時，反而被說：「是你不了解他而已。」

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我反思「期望」與「了解」之間的差距。她以為他會大義凜然地教訓插隊者，是出於英雄式的幻想。當失望了，用上很重的說法去責備對方，自己並不發現是攻擊，這種不經思索的反噬最為破壞關係。

當我們真正了解一個人時，就不會常常有那麼大的失望。我們會明白一個人有優點也有缺點，互為表裡──她的丈夫是個學者型，很能預視紛爭的結果，如果落得動手動腳更自覺沒勝算，不如相安無事看完電影更重要，所以才會迴避，但是他教書站在幾百人前毫不怯場，備課用心令課堂充滿趣味，這方面常常讓她很自豪，可見我們每個人都會在不同的地方勇敢或懦弱，一旦了解了，幻想就不會往不切實際的方向展開。

到下一次，丈夫被人插隊了，倒是他猛向妻子打眼色，叫她過來，她也果然看不過眼，把插隊的人罵走了。他知道她會看不過眼，也知道她沉不住氣，一定會據理力爭的，這不就是「了解」嗎？我們在他人身上幻想的事情，也許自己才是做得最好的一位！

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