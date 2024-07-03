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升呢人母丨陳彥行擁豐滿身材封「無綫五美」之一　行姐曾墮3千萬保險騙局

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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陳彥行為90年代「TVB五美」之一。

現年47歲的「行姐」陳彥行今日於社交網承認已為人母，育有3歲大的女兒，行姐於社交網分享三年前的大肚照以及母女照！

「無綫五美」身材出眾

回帶30年前，陳彥行為90年代「無綫五美」之一，當年跟曹眾、姚瑩瑩、傅明憲、彭子晴差不多時間出道，以豐滿上圍見稱的行姐不吝嗇騷身材，曾以水著Look拍節目以及纖體公司廣告。

另外，行姐曾出演《天地豪情》、《烈火雄心》、《鑑證實錄》等劇集，2001年，憑處境喜劇《皆大歡喜》中「金日」一角而入屋。

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陳彥行三年前誕女！（取自Facebook）

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往內地進修做「趙薇師妹」

性感形象令觀眾對行姐留下深刻印象，惟行姐曾於節目自爆遭騷擾，性格剛強的她認為「我性感唔等於淫蕩」，直言沒法接受這行的潛規則。

及至2006年，行姐離開工作了12年的無綫，其後往北京電影學院進修，滿以為可以打開內地市場，惟畢業後的行姐也無戲接。

翌年，行姐轉投亞視工作，之後分別於電台及網台開下咪，近年鮮有現身幕前，只是數年前跟《皆大》演員亮相TVB。

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被指「倒貼」圈外男友

感情生活方面，行姐多年來堅稱單身，早年她跟鄧兆尊因拍劇而傳出緋聞，當年兆尊直言對行姐有好感，惟他承諾過爸爸：「唔可以追圈中人，唔可以同圈中人發生男女關係」，因而沒有追求對方。

此外，行姐曾被拍得跟一名送貨司機親密現身，有指她經濟上「倒貼」男方，惟二人最終因男方背叛而分手。

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另外，2021年行姐曾現身《東張西望》，講述她與75歲母親被某銀行理財主管誤導，簽下金額高達3000萬的保單，戶口資金接近全數蒸發。

行姐當時表現激動兼聲淚俱下：「在我有生之年，一定會幫她討回公道。」經過一輪投訴以及交涉，行姐終於與銀行達成共識，得到滿意的結局。

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