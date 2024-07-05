中山親子遊｜深中通道開通親子必去　盤點中山10大景點及必歎美食【附交通資訊】

▲ 深中通道開通後，TOPick為你盤點10大必去中山親子景點！

【北上攻略/深中通道/中山親子遊/中山好去處/深圳地鐵/深圳親子遊/暑假行程】深中通道於上周六（30日）開通，由深圳到中山只需40分鐘，從香港出發最快1.5小時可到，非常方便！暑假即將開始，不妨可以考慮到中山短trip，中山也有不少美食，石岐乳鴿是必食之選，連農夫都幫襯，TOPick就推薦10個親子必去景點，其中一望無際的崖口稻田，除了是打卡位外，更可以教導小朋友要珍惜糧食，而孫中山故居紀念館就可以教小朋友近代中國歷史，絕對值得一去！

最新影片：

▲ 中山帶小朋友感受郊外。（小紅書）

中山親子遊景點｜1. 崖口稻田

10月前都是綠油油一片，到了11就會變成金黃色，非常壯觀漂亮，是一大打卡點！沿路有租單車的店，約30元人民幣一小時，可以踩著單車漫遊。去崖口基本上以自駕為主，導航可設定崖口村牌坊，就能直接到村入口。注意:在週末或工作日車流量較大的情況之下村裡面是不讓進車的，部分道路會臨時實施單向行駛。路邊很多停車位。不自駕的話可乘公交車前往。

交通資訊: 公車218、Y01、K26、K28、87、215，在崖口站下車。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

中山親子遊景點｜2. 旗溪村

五桂山旗溪村是最近成為了網紅村，是中山旅遊的新寵，隱秘在山清水秀的五桂山深處。這裡有很多露營基地，如原野之上、喜鄉田等等，原始森林的感覺，來到旗溪村，在山澗裡摸魚，不錯的親子活動。村內也有單車可以租賃。自駕導航可設定旗溪生態農場。

交通資訊: 公車215

▲ 中山附近有客家土樓。（小紅書）

中山親子遊景點｜3. 中山土樓

客家文化的傳承，這棟客家圓形土樓，其實是一家名為「客家莊」的餐廳。位於城桂公路南橋路段側，它高三層，總建築面積2,000多平方米，直徑42米，有66間廳房，是客家文化的代表建築。「客家莊」是一家餐廳，可免費進去。這棟客家圓形土樓一共有三層，第一層用餐為主，二三樓比較適合觀賞拍照，打開相機可廣角模式，配合晴天、晚霞拍攝效果更佳。自駕遊導航「客家莊」。

交通資訊: 石岐市中心坐的士約50元人民幣。

▲ 中山土樓感受客家文化。（小紅書）

▲ 中山桂南村古天樂家鄉田園風光。（網上圖片）

中山親子遊景點｜4. 桂南村古天樂家鄉

影帝古天樂在香港土生土長，原來他的家鄉中山市五桂山桂南村是中山僑鄉之一，較多人姓古、毛、張，2022年入選廣東省文化和旅遊特色村名單，保留了原生態風貌，是中山本地人親子旅遊景點。從馬溪牌坊進入桂南村，可以步行至旗溪，可以租單車或電動車暢遊，沿途有田園風光、公園、露營、塗鴉牆、書屋、驛站等，也可到生態農場採摘蔬果、吃農家菜、燒烤、圍爐煮茶，假日常有網紅打卡。

地址： 中山市五桂山街道桂南村桂南大道 交通： 公交213路、215路、601路、K26路桂南站 旗溪生態農場電話: 18826017007、19148816986 錦龍美食農莊電話： 0760-88869008

▲ 農夫每次到中山開騷都必食乳鴿。（小紅書)

中山親子遊景點｜5. 石岐乳鴿

石岐佬中山菜館2000年創辦，出品的中山地道美食，有很多名人、明星打卡，黃淑儀主持的《吾湯吾水》曾在石岐佬實地拍攝，農夫的C君和陸永也在小紅書分享石岐佬的三大必吃美食：招牌烤乳鴿、薑蔥蓉脆魚鯇、旺財大煎堆。中山石岐特產乳鴿，被列入山中市市級非物質文化遺產代表性項目。石岐佬自設養鴿場，選用出生13天的BB鴿，每天賣出1200隻。餐廳採用開放式廚房，可以看到廚師烹調美食。特色美食有鴿寶盅燉湯、瓜瓜叫、上湯魚包、鵝肝醬爆豆角、滷汁大腸、紫蘇骨、爆珠豆腐花等，門外攤檔售賣雞仔餅、蘆兜粽。

▲ 中山看到都流口水。（小紅書）

石岐佬中山菜館

營業時間： 11:00-14:30、17:00-21:30 地址： 中山市石岐區石岐街道康華路36號 電話： 0760-88707708

▲ 中山興中廣場一帶是人氣旅遊好去處，當中必遊中山地標幻彩摩天輪。（小紅書)

中山親子遊景點｜6. 興中廣場夜繽紛

中山興中廣場一帶是人氣旅遊好去處，當中必遊中山地標幻彩摩天輪，飽覽石岐河沿岸景色，也可預訂在摩天輪上用餐，適合情侶或親子旅遊打卡。溫馨提示，據小紅書博主分享，該區晚上亮燈的建築不多，因此入夜後坐摩天輪，沒有想像中的燈光璀璨，然而在地面拍攝摩天輪外貌倒是不錯。而附近的中山步行街，可謂美食一條街，有餐廳、咖啡室、酒吧等，更有夜市攤檔特色小食，實現真正夜繽紛。

興中廣場地址： 中山市石岐區鳳鳴路3號 電話： 0760-88860500 營業時間： 10:00-22:30 幻彩摩天輪顧客服務中心地址： 中山市石岐區鳳鳴路3號中山興中廣場F5 幻彩摩天輪顧客服務中心電話： 0760-89982999

▲ 中山孫中山故居紀念館。（網上圖片）

中山親子遊景點｜7. 孫中山故居紀念館

孫中山故居紀念館位於中山市翠亨村，1956年成立，屬國家一級博物館、國家5A級旅遊景區，開放面積約15萬平方米，包括孫中山紀念展示區、農耕文化展示區、非物質文化遺產展示區、辛亥革命紀念公園、中國歷史文化名村翠亨村等。必看全國重點文物保護單位孫中山故居，由孫中山規劃建設的一座二層小洋樓，加上其他展覽資料，恍如上了一課近代史。庭園的銅塑《根》，重塑孫中山童年聽村民親述洪秀全和太平天國起義的故事。翠亨民居展覽重現孫山中故鄉當年社會各階層的生活狀況，遊客可認識珠江三角洲部分民俗風情。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

開放時間: 09:00-17:30（17:00停止入場） 地址： 中山市南朗鎮翠亨大道93號交通：公交車：082路、215路、218路、K26、K28（孫中山故居站） 動車： 搭乘動車到廣州南站、珠海站或中山站，轉乘輕軌到達翠亨站或南朗站下車，坐公交車到達「孫中山故居」站下車。 船： 乘坐中山港快船到達中山港後，乘坐公交車到達「孫中山故居」站下車。 自駕： 導航「孫中山故居紀念館」 電話： 0760-28158366 門票： 免費，在微信公眾號提前預約或現場掃碼預約，60歲以上人士可憑身份證免預約入場。

▲ 中山市博物館享受3D曲面牆沉浸式體驗。（網上圖片)

中山親子遊景點｜8. 中山市博物館3D曲面牆沉浸式體驗

中山市博物館1984年成立，連同2022年對外開放的新館，館區總佔地面積1.7萬平方米。館區保留了僑立中山公醫院舊址和中共中山縣委一三九招待所舊址、鄭藻如舊居等，整體採用園林式布局，保留歷史建築，和新建的嶺南特色民居風格。中山市博物館展廳設計在小紅書一致好評，必去常設展廳《風起伶仃洋——中山歷史陳列》，沉浸式燈光和設計，帶來視覺震撼，而3D曲面牆加曲面視頻，感覺遼闊，是網紅打卡之選。

專題博物館則有香山商業文化博物館、中山華僑歷史博物館、中山收音機博物館等，用生動的燈光投影、圖畫加上實物、文字，展示香山（中山）歷史、香山商業發展、華僑環球視野、內地收音機產業和廣播事業發展史，題材豐富。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

開放時間： 周二至周日09:00-17:00 地址： 中山市石岐區孫文中路197號 電話： 0760-88230200

▲ 中山影視城。（網上圖片)

中山親子遊景點｜9. 中山影視城

中山影視城位於翠亨村，孫中山故居紀念館附近，中國十大影視基地之一，最初為配合中央電視台拍攝大型電視劇《孫中山》而建，後來開放成為孫中山革命一生為主題的旅遊景點，佔地300畝，成人入場票¥65，可以玩盡中國、日本、英國、美國四大景區，是網紅打卡好去處，也有美女光顧服裝出租商店和拍攝造型。必看免費表演，中心廣場和黃埔軍校每日有多場綜藝演出和北伐軍馬戰表演。園內有棲遲小吧，集文旅商品、咖啡屋、畫展、書吧四大功能。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

營業時間： 周一至周五08:30-17:30、周六及周日08:30-18:00 地址： 中山市南朗街道翠亨村翠亨大道85號 交通： 087路、087路繞城軌翠亨站、215路、K28路、Y01路、218路，「中山影視城」站下車 電話： 0760-85501888 門票： 成人票價65元人民幣

▲ 孫文西路步行街。（網上圖片)

中山親子遊景點｜10. 孫文西路步行街

中山孫文西路步行街古稱迎恩街，1925年孫中山逝世後，為紀念孫中山，改稱孫文路。2023年孫文西路步行街入選《第二批國家級旅遊休閒街區名單》。道路兩旁是19世紀末、20世紀初歐洲風格建築和嶺南騎樓建築的混合低層建築，被歸類為「南洋風格建築」，也是網紅打卡好去處。老店有建於1862年的福壽堂藥材店、建於1929年的舊永安公司分店，步行文化廣場有噴水池，騎樓下有畫家陳宅中的大型壁畫，廣場前的舞台不時有文化表演。

開放時間： 全天 地址： 中山市石岐區孫文西路 交通： 公交001路、002路、017路、018路、035路、B26路，「鳳鳴路」站下車，步行約5分鐘 電話： 0760-88845557

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】