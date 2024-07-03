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戀愛密語︱前度戀人必須要回答的問題調查 「你有愛過我嗎？」竟然不是首位

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讀到一個調查說：如果可以回頭問前度戀人一句話，而他一定要答你，你會問什麼？

以為會是：「你有愛過我嗎？」、「為什麼你要這樣對我？」、「你有想念我嗎？」、「可以重新來過嗎？」？最多人選的竟然是：「一切都是謊言嗎？」

我們甚至不知道自己有沒有真正認識過那個讓我們付上了全部感情、心力、時間的人，那種人像條變色龍一樣，只有他自己知道在演哪齣戲。

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但是，從一個說話不算數的人身上問答案，是最不需要的，其實一個人做過或者不去做的事，已經給了我們全部需要知道的答案了，他說出口的答案也可能是另一個謊言罷了。

所以，還想問的真正意圖，其實是想看看對方有沒有一絲良心發現、後悔愧疚，這是自己未能死心的表現。

當然希望對方說的是：「怎可能全是謊言呢？在某個時刻，我的確也是對你動過真感情的。」

就算只有一天、一小時、幾分鐘、甚至一個眼神交匯都好，也能讓人甘心一些。

因為我們在感情裡追求的，如果不能是結果，就只能是某種意義。而虛假的感情是毫無意義的，我們感到受辱，所以不願意接受事情的結論是如此殘忍。

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所以像這樣的調查看了之後，感覺到大家需要的並不是答案，而是發現失戀的人的反應都是類同的，明白自己的情感需求是正常的，負面情緒例如憤怒都是合理的，我們並不孤單。

其實也許我們需要的並不是對方怎樣回答，而是一個自己能釋放所有感受的機會。質問，也是一種釋放。或許之後就能接受，是的，我被騙了，最重要是錯過之後不要耿耿於懷，又再抖擻起來上路了。

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撰文 : 鄭梓靈 暢銷書作家

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