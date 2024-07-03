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學校轉型︱男校慈幼學校宣布獲准轉為男女校　25/26學年起招收小一至小四男女生

社會

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筲箕灣男校慈幼學校將於2025/26學年起轉為男女校。（資料圖片）

位於筲箕灣、創校73年的男校慈幼學校宣布獲教育局批准，於2025/26學年、即明年9月起轉為男女校，屆時會招收首批女學生，與男生一同入讀小一至小四，其後兩年逐步擴至小五及小六，意味將於2027/28全校招收男女生。校方形容此屬建校70多年來的一個重要里程碑，並指移民潮及出生率低並非轉型的主因。至於毗鄰同屬男校的直屬中學慈幼英文學校，會否同樣轉為男女校？教育局回覆表示，暫無接獲其他資助學校轉為男女校的申請。

慈幼學校今日（3日）在校網上載海報，公布成功獲教育局批准轉為男女校。校方亦在社交網站發文稱，相信轉為男女校後，能培育更多青年人回饋社會，實踐校訓「點燃火炬、照耀人群」的精神。

慈幼學校宣布成功獲教育局批准轉為男女校。（校網圖片）

慈幼學校早於前年9月發家長通告，就申請轉為男女校的安排諮詢家長意見，當時通告提及近年不時有家長反映希望學校錄取女生，校方收集意見後再進一步考慮可行性。

翻查小學概覽，慈幼學校在「縮班潮」下，上學年及本學年均只開辦1班小一，目前小三至小五各開2班，小六則開3班。與該校相鄰的男校慈幼英文學校，為其直屬中學，在現行升中安排下，扣除自行分配學位及重讀生學位後，直屬中學須為其直屬小學保留85%中一學額予直屬小學的學生。校方今日接受傳媒訪問時，則否認移民潮及出生率低是轉型的主因。

教育局回覆表示，早前收到慈幼學校就2025/26學年起轉為男女校的申請，並已按機制和程序完成審批，包括徵詢有關政府部門意見，而校方已按既定校本機制諮詢持份者，有關申請已獲法團校董會通過。教育局會繼續與學校保持聯繫，提供適切意見及支援。

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