靚媽精明眼︱香蕉高鉀低鈉助減重睡眠情緒 研究：女性每日進食兩根香蕉焦慮感大減

▲ 高鉀低鈉的香蕉功效多多。

香蕉是全球最普遍的水果之一，本港市面常見的香蕉通常為華蕉、大蕉、皇帝蕉等。香蕉除了美味可口、方便進食外，還含有大量營養素如維他命B及C、鉀和色氨酸。高鉀飲食能透過放鬆血管平滑肌和減少外周血管阻力來降低血壓，而高鉀低鈉的香蕉是其中一個優質食材。澳洲研究發現進食高鉀(約2.5份香蕉的鉀含量)餐後血管功能顯著改善，而血壓亦會短暫下降。

內地研究分析不同品種香蕉的各種澱粉比例，發現華蕉的易消化澱粉明顯較多，慢消化及抗性澱粉則較少。而皇帝蕉及大蕉的抗性澱粉明顯較多，而易消化澱粉則較少。台灣有研究發現華蕉的澱粉含量由最生的74%到成熟時的31%(抗性澱粉由35%到5%)，糖份(游離糖)則上升超過百倍。墨西哥研究發現，食用香蕉澱粉的組別四周後平均減重1.6公斤，血液胰島素和血糖指數HOMA-1降低。

香蕉富含色氨酸，能轉化成「快樂賀爾蒙」血清素，再轉化為幫助調整晝夜規律和改善睡眠的褪黑激素，對睡眠和情緒都有幫助。澳洲調查研究發現，吃最少香蕉的受試者，精神壓力風險比吃最多的高24%；而每天每多吃35克香蕉，精神壓力風險便可降低8%。

另有研究發現，飲香蕉汁能明顯提升血清褪黑激素濃度超過4倍，而且每天進食香蕉長者的睡眠障礙都會減輕。每天進食兩/三根香蕉，中度至重度焦慮女性的焦慮水平都下降。

香蕉有獨特的香味和奶油般的口感，可以代替不健康零食作為甜品或小食，維持好心情之餘亦能攝取多種營養素。

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