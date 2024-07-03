大成小學停辦︱家長、校友等政總外請願促政府介入　令辦團撤回停辦決定

▲ 黃大仙孔教學院大成小學停辦風波持續。（資料圖片）

黃大仙孔教學院大成小學停辦風波持續，大成小學家教會主席兼家長校董潘妍均今（3日）連同家長、教師及校友代表到政總門外請願，先後向特首辦公室、教育局遞交請願信，促請政府及局方介入，令辦學團體孔教學院撤回停辦決定。潘妍均亦指，校董會將於本周五（5日）下午6時在校內召開首次會議，但未訂會議議程。

潘妍均帶同逾百封自上月起收集的請願信到場，涉及來自家長、教職員的親筆信與學生畫作，由政府派出的兩名代表接收。她表示，停辦決定為學生帶來極大創傷，認為情況「刻不容緩、不可再等」，期望透過是次行動促請政府介入、「伸出援手」，亦正計劃以學生名義申請法援，希望透過法律令辦團撤回停辦決定。

身兼大成小學家長校董的家教會主席潘妍均上月底以家長身份，聯同3名家長代表學生申請法律援助，擬入稟控告辦團未經法團校董會通過便決定殺校，要求學院撤回殺校決定。教育局上周亦已引用《教育條例》委任8名校董加入該校法團校董會，以解決停辦事件。

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