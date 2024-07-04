飲食攻略·二十四節氣小暑｜「小暑」翳焗多雨　吃生冷食物易傷脾胃 　中醫拆解5大養生宜忌

【小暑/節氣/二十四節氣/暑熱/中暑/三伏/腸胃不適/消暑/湯水/養生食材】本月6日踏入二十四節氣的小暑節氣，此時夏季已進入中期，氣溫升高、降雨增多，容易出現暑熱、脾胃及「心」相關疾病。註冊中醫師林惠賢接受訪問時，建議大家要注意5大養生宜忌、多食3大養生食材。

最新影片：

小暑節氣4大健康問題

林惠賢醫師表示，小暑時期香港街道悶熱翳焗，商場冷氣又極為涼快，容易出現中暑或陰暑，加上貪涼愛飲凍飲、出汗太多等，更會誘發一系列腸胃不適、心氣或心陰不足等健康問題：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

中暑（陽暑）： 長時間處於高溫環境下，身體調節體溫功能失效時，人體將會出現大量出汗、身熱、疲倦、口乾甚、頭暈頭痛、面紅等症狀，嚴重者可能會昏迷、全身痙攣，危及生命。

長時間處於高溫環境下，身體調節體溫功能失效時，人體將會出現大量出汗、身熱、疲倦、口乾甚、頭暈頭痛、面紅等症狀，嚴重者可能會昏迷、全身痙攣，危及生命。 陰暑： 明代醫家張景岳指出「此以暑月受寒，故名陰暑」，香港街道悶熱翳焗，出了汗進入冷氣大的商場雖然非常涼快，但亦因此容易受寒。

明代醫家張景岳指出「此以暑月受寒，故名陰暑」，香港街道悶熱翳焗，出了汗進入冷氣大的商場雖然非常涼快，但亦因此容易受寒。 各種腸胃不適： 不少人夏天愛飲凍飲、食刺身及雪糕，使脾胃容易變弱；加上夏天食物容易變壞，亦容易引起胃痛、肚瀉等病症。

不少人夏天愛飲凍飲、食刺身及雪糕，使脾胃容易變弱；加上夏天食物容易變壞，亦容易引起胃痛、肚瀉等病症。 心氣或心陰不足： 「汗為心之液」，出汗太多容易令心臟出現心悸、胸翳、頭暈、面無血色、夢多等症狀。

「汗為心之液」，出汗太多容易令心臟出現心悸、胸翳、頭暈、面無血色、夢多等症狀。

小暑節氣5大養生宜忌

雖然小暑節氣容易誘發多種不適，但林醫師亦強調指，三伏天處於小暑和處暑之間，此時是提升健康的好時機，因此建議可進行天灸穴位敷貼，以辛溫的中藥驅趕寒氣，提升抵抗力。除此之外，以下5大養生宜忌亦可有助節氣養生：

宜： 進行室外活動時做足預防：做好防曬措施、多飲水、適時休息。

進行室外活動時做足預防：做好防曬措施、多飲水、適時休息。 宜： 劇烈運動前，最好有充分休息。

劇烈運動前，最好有充分休息。 宜： 室內經常涼冷氣的人士，也應該適當曬曬太陽，活動身體，使氣血流動暢順。

室內經常涼冷氣的人士，也應該適當曬曬太陽，活動身體，使氣血流動暢順。 忌： 進食生冷寒涼食品會傷脾胃、聚濕生痰，使人易疲倦

進食生冷寒涼食品會傷脾胃、聚濕生痰，使人易疲倦 忌：凍飲、未煮熟、寒性海產及生長於陰暗潮濕地方的食物不應過食



小暑節氣3大養生食材













冬瓜：可以炒冬瓜、煲湯，或餐廳可以點冬瓜盅。

性味：性涼，味甘淡

功效：清熱解暑、利水消腫，有助減肥

西瓜：暑氣盛出現口渴、心煩、身熱的時候可以小量食用以解暑，注意血糖病患者不宜，食用過多可致腹瀉。

性味：性寒味甘

功效：清熱消暑、除煩止渴及利尿

苦瓜：容易購買解暑，非常適合於地盤工作人群。

性味：性寒、味苦

功效：清暑解熱、解毒除煩、利尿

林醫師又推介以下一款消暑清熱、利水養陰兼健脾益氣湯水，不過要注意正值感冒、脾胃偏寒人士不宜飲用，孕婦飲用前建議先諮詢註冊中醫師：

章魚節瓜赤小豆湯





















材料：章魚乾 1隻、瘦肉 250克、節瓜 3個、五指毛桃 30克、赤小豆 30克、陳皮 1片、生薑 3片、蜜棗 2粒、鹽 適量、水 2.5公升。

做法：

1.洗淨章魚，剪成小塊，備用；

2.節瓜洗淨，切去頭尾，去皮切塊備用；

3.豬肉洗淨切片，汆水備用；

4.五指毛桃、蜜棗、赤小豆、陳皮浸15至30分鐘；

5.鍋中加入冷水，將所有材料放進煲；

6.滾起後轉中火煲約1.5小時，最後加鹽調味即可。

註冊中醫師林惠賢為香港浸會大學中醫學學士及生物醫學（榮譽）理學士，針對皮膚科、美容科、腫瘤科進行深造研究，對所有治療方法（中醫、西醫、香薰、心理、營養等）抱開放心態。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5