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視后丨林夏薇自家鑽石品牌面世　靚女老闆娘兼任代言人「事業心重」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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林夏薇推出自家鑽石品牌兼任代言人。

TVB視后林夏薇（薇薇）今年上半年才剛剛完成重頭劇《黑色月光》，稍稍回氣，日前趁生日Party與家人好友出海開船P慶祝。

不過一向事業心重的薇薇未有停下來，今日便在社交平台宣布籌備5年的實驗室培育鑽石品牌終於面世，並將此作為送給自己的生日禮物，可真別具意義。

視后丨林夏薇生日船P騷超Fit身段　群星老友到賀薇薇感謝丈夫細心安排

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林夏薇兼做代言人

薇薇今日在社交平台上公布籌備已久的鑽石品牌出街外，更親上陣擔任代言人。

她在個人社交平台載兩款造型靚相，分別戴上陽光雛菊及黄鑽兩個不同系列的鑽石首飾，一次過展現出高貴優雅、清新簡潔不同的美態。

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向來感性的薇薇相當重情義，所以好想透過鑽飾生意向身邊人表達心意，愛要及時。她寫道：

趕得切，今年送俾自己嘅生日禮物，就係實驗室培育鑽石品牌Flourishan終於出世喇。成日都覺得愛要及時，表達愛更要及時！禮物好，鑽飾也好，最珍貴是本身藏著心思同情意，好想透過每一件Bling Bling 的鑽飾，讓大家都有個閃爆人生。

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