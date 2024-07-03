  • 30°C
香港時間 : 2024703日 (三) 21:52
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大灣區︱教大每年選派教大生到羅湖中小學實習　李子建冀學生加深對區內認識

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

教大今與羅湖區教育局簽訂合作備忘錄（深圳羅湖香港經貿合作交流會提供提供）

教育大學去年9月起逐步要求所有本科生到大灣區考察。教大今日（3日）再與深圳市羅湖區教育局簽訂合作備忘錄，共同推動教育創新與科研發展，措施包括每年選派教大生北上到羅湖區公辦學校進行實習及駐校體驗等，教大校長李子建冀學生能藉上述活動擴闊經驗與眼界，加深對區內發展認識。

教大表示，雙方將在教師培訓、科教研究、大學生教育實踐等方面展開密切合作。按照「共同建設創新實踐及科研基地合作」備忘錄協議，雙方將共同建設教育創新實踐及科研基地，教大將與羅湖區教育局共同舉辦適合中小學教師及校長的培訓課程，協助實踐基地的學校教師提升學科素養，以及教學能力。

教大與實踐基地學校亦會按需求，不定期開展教學研究交流；教大每年更會選派學生到羅湖區公辦中小學進行學校體驗活動，例如短期教學實習、駐校體驗及考察等。

深圳羅湖區教育局將協助並推動教大在深圳開展科教研究及培訓，包括選拔優秀教師承擔教育實踐及學校體驗的指導工作等。

教大校長李子建表示，很高興能與深圳市羅湖區教育局簽訂合作備忘錄，一同建設教育創新實踐及科研基地，形容是「共同打造大灣區教育高地」所邁出的重要一步。他亦期望教大學生能藉學校體驗和實習活動擴闊經驗與眼界，加深對區內發展的認識，更好地為教育創新和灣區建設服務。

簽署儀式在李子建及羅湖區委書記范德繁等人見證下，雙方分別由教大副校長（學術）鄭美紅及深圳市羅湖區教育局局長高延勇代表簽署。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

【教師操守】李子建：教大明年實施新畢業要求　擬與大灣區大學合作開辦教育課程
22:09 2023/11/10
【教師操守】李子建：教大明年實施新畢業要求　擬與大灣區大學合作開辦教育課程
【大灣區】準教師赴大灣區實習可參觀華為總部　教大冀與更多內地學校協作
22:04 2022/07/27
【大灣區】準教師赴大灣區實習可參觀華為總部　教大冀與更多內地學校協作
【大灣區】教大明年首推必修大灣區考察　準教師可赴港澳子弟學校實習
14:37 2022/07/27
【大灣區】教大明年首推必修大灣區考察　準教師可赴港澳子弟學校實習

你可能感興趣

【教師操守】李子建：教大明年實施新畢業要求　擬與大灣區大學合作開辦教育課程
22:09 2023/11/10
【教師操守】李子建：教大明年實施新畢業要求　擬與大灣區大學合作開辦教育課程
【大灣區】準教師赴大灣區實習可參觀華為總部　教大冀與更多內地學校協作
22:04 2022/07/27
【大灣區】準教師赴大灣區實習可參觀華為總部　教大冀與更多內地學校協作
【大灣區】教大明年首推必修大灣區考察　準教師可赴港澳子弟學校實習
14:37 2022/07/27
【大灣區】教大明年首推必修大灣區考察　準教師可赴港澳子弟學校實習
香港教育大學‎ 中小學教育 中學 羅湖 大學 大灣區 學校 科研 實習 深圳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

男士健康｜六成人確診已末期 醫生揭「男性特有癌」現3症狀即求醫
男士健康｜六成人確診已末期 醫生揭「男性特有癌」現3症狀即求醫
急症室最長等候時間（07月03日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月03日 時間16:05）
升呢人母丨陳彥行囡囡樣貌首曝光　行姐親揭另一半身份：簡單低調的圈外人
升呢人母丨陳彥行囡囡樣貌首曝光　行姐親揭另一半身份：簡單低調的圈外人
肺腺癌︱34歲網紅不吸煙不下廚確診肺腺癌末期勇敢抗癌5年　曝發病症狀：這輩子從沒這麼痛苦過
肺腺癌︱34歲網紅不吸煙不下廚確診肺腺癌末期勇敢抗癌5年　曝發病症狀：這輩子從沒這麼痛苦過
遊台注意丨台灣爆第六波新冠疫情　1周暴增932人確診64人死　這1類人士最高危
遊台注意丨台灣爆第六波新冠疫情　1周暴增932人確診64人死　這1類人士最高危