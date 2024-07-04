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抗癌勇士丨曾志偉前妻譜姊弟終分手收場　寶媽汪建民近年先後患肺腺癌

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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寶媽、汪建民先後患肺腺癌。

曾志偉前妻、人稱寶媽的王美華，在2004年接受身體檢查發現患上甲狀腺癌，2016年於淋巴結上發現兩個腫瘤，至2019底，其在肺部有一個非常小的腫瘤，證實罹患肺腺癌，即是她已是第3度發現患癌。

而寶媽的前度汪建民近日也驚傳患肺腺癌第4期，他指自己在去年10月發現背後劇痛，發現患癌後就於12月入院開刀、接受化療。

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汪建民曾甩光頭髮

現年56歲的汪健民不煙不酒，卻被證實罹患肺腺癌，當時癌細胞從右肺擴散至頸椎，連腦部也出現2顆腫瘤。他在入院開刀後，也接受過9次化療、超過60次電療，接受治療期間的他失去味覺、甩光頭髮、體重由89公斤跌到77公斤。

他又指右肺的大腫瘤會影響呼吸，而腦中的腫瘤又會導致癲癇，他需服食抗癲癇藥以防止走路時跌倒。

汪建民（Facebook圖片）

非吸煙者都有機會「中招」

台灣外科專科醫生白映俞曾指出，肺腺癌容易發生在女性身上，且無論是吸煙者、戒煙者及從未吸煙者，都有可能患肺腺癌。

「肺腺癌」被形容為「無聲殺手」，屬非小細胞肺癌之一。而肺腺癌早期徵兆常被誤認為感冒，有近75%人發現已晚期，提醒一旦出現「咳嗽持續2週以上、有氣喘、胸痛、背痛、頭痛、喉嚨痛、聲音沙啞、咳血」等症狀，建議盡早就醫。

據統計數字顯示，本港平均每年有約3000宗肺腺癌新症確診個案。而肺腺癌與一般肺癌略有不同，肺腺癌未必與吸煙有關係，患者相對較年輕。肺腺癌的起因至今未能確認，有機會與環境污染，空氣內出現放射性氣體有關。

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寶媽積極抗癌

寶媽的抗癌經驗「豐富」，她表示自己非常信任醫生，對病情不多過問，只會調整好心態應對。她也相信醫療技術的進行，其實現在切除肺部腫瘤只要捱很小的一刀，並勸告大眾要定期做身體檢查，這樣癌症絕對是可預防的事。

經歷了3次的抗癌，寶媽深感生命的課題，看淡生死，更指已為身後事作好準備，並堅持不要唸經、不吃冷飯，與不辦告別式，百無禁忌。

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寶媽與汪建民有一段情

寶媽與前度汪建民近年先後患肺腺癌，二人當年無懼年齡相差13年，曾有一段2年的戀情，最終在2015年分手，寶媽曾指二人因金錢觀不同而分手。

汪建民因飾演《台灣靈異事件》鐵頭警官而走紅，當年有感賺錢容易的他，因胡亂揮霍導致入不敷支，更需向藝人、朋友、地下錢莊借錢。

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