優質生活丨推動高品質發展　創建包容性的無障礙社會

▲ 香港青年聯會副主席何芓諄(後排右四)於聯合國人權理事會上發言，強調香港一直就保障人權作出努力。(受訪者提供)

香港作為國際化城市，一直致力採取保障人權方面的措施，建立包容性的社會，滿足不同殘疾人士的需要。早前香港青年聯會副主席何芓諄於聯合國人權理事會上發言，強調香港一直就保障人權作出努力，隨著香港繼續朝著更加便利和包容的方向發展，有助建立一個更具包容性及富同情心的社會。

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香港青年聯會副主席何芓諄於6月26日出席瑞士日內瓦舉行的聯合國人權理事會第56屆會議上致詞，以「推動高品質發展，促進包容性社會無障礙」為主題，強調香港在保障人權方面採取的有效措施。

在香港這個繁華的大都市，追求高品質發展對於推動社會的無障礙和包容性至關重要。何表示：「透過對社會福利、殘疾人無障礙權利、基本設施和便利性的堅定承諾，香港提供頂級服務和無障礙設施的高標準，同時也接受非政府組織和志工在促進人權和社區服務方面的重要貢獻。 」作為建立包容性社會的核心，香港已將通用設計原則融入其城市基礎設施中，優先考慮輪椅無障礙設施和無障礙公共空間，致力滿足不同需求，並為殘疾人提供獨立行動的條件，正正突顯香港對創造公平環境的承諾。

▲ 何芓諄表示，隨著香港繼續朝著更加便利和包容的方向發展，有助建立一個更具包容性及富同情心的社會。(受訪者提供)

此外，香港更專注提供世界一流的公共服務和無障礙設施，從醫療保健到交通，實踐對卓越服務和優先考慮所有居民福祉的承諾。香港政府已投資逾1200億美元，用作加強公共場所、購物中心和政府大樓內的無障礙通道，確保坡道和點字標誌等功能廣泛使用。 除此以外，非政府組織和逾10萬名義工的參與，亦有助促進香港的包容性。這些非政府組織透過宣傳、社區外展計劃和人道主義舉措，培育一個更具包容性和富有同情心的社會。

何芓諄總結道：「透過利用優質發展促進包容性社會的無障礙，香港展現了為所有人創建一個更加公平和熱情的社區的藍圖。透過優先考慮社會福利、卓越服務、設施無障礙的整體方法以及非政府組織和志願者的合作，香港展現了維護人權、促進包容性以及賦予各行各業個人權力的承諾。 」 隨著香港繼續秉持更便利和包容的方向發展，料將成為其他地區仿傚的典範，體現高品質發展有利創造更加公正和包容的社會。

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