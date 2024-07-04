糖尿病｜男子患嚴重糖尿病服藥打針全無起色　醫生推薦吃飯做2件事成功降血糖【附8種食物逆轉糖尿病】

▲ 台灣一名男子患有嚴重糖尿病，醫生建議他吃飯多做2件事之後成功不靠藥物降低血糖。

【糖尿病／腎病／慢性病／長期病／糖化血色素／降血糖／檸檬汁/吃飯/逆轉糖尿病/控制血糖方法】糖尿病愈趨普遍，不少人都受高血糖問題困擾，但原來吃飯時只要做2件事，就能有效降血糖！台灣有醫生分享病例，指一名同時患有腎病及嚴重糖尿病的男子，無論服藥及打針皆未能改善病情，於是建議他在用餐時可多做2步驟，結果不靠藥物亦成功令血糖降低。

最新影片：

台灣腎臟科醫生江守山在節目《健康好生活》分享病例，表示該名男子同時患有第3期慢性腎病及嚴重糖尿病，平日需要服用5種藥物及注射胰島素來控制病情。然而即便如此，男子的病情仍未見起色，其糖化血色素一直徘徊在8.5%至8.8%之間（正常值為4.0%至5.6%）。

吃飯多做2件事成功控血糖

醫生見狀，便建議他在每一次用餐時多做以下2個步驟：

先吃一半份量的蔬菜、肉類及湯，之後再開始吃飯

在白飯上滴檸檬汁

江守山指，當他提出上述建議時，男子一度感到不解，問道：「這樣會不會很奇怪？」對此他回覆「日本人吃醋飯，不就這樣吃一輩子嗎？」對方其後按照建議在用餐時加入2個步驟，結果成功將糖化血色素降至7.2%至7.3%之間。

更多相關報道：減肥大作戰︱60歲名醫BMI超標自創1套飲食法 不捱餓減52磅降血糖逆轉早期糖尿病

檸檬酸有助抑制血糖

為何檸檬能夠降血糖？江守山就解釋，檸檬本身具有抗癌功效，亦富含維他命C、檸檬酸、檸檬多酚、類黃酮、果膠、檸檬黃素等多種營養素；他又引述研究，指出檸檬酸可以抑制飯後血糖升高。此外，在吃米飯前先吃菜及肉，亦能夠減慢腸胃吸收澱粉的速度。

8種食物可逆轉糖尿病

除了檸檬之外，江守山亦曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

1. 蘋果、藍莓、提子：江守山表示，這3種水果能降低罹患第二型糖尿病的機率。有研究顯示，每周吃3份水果可將有關風險降低26％。

2. 覆盆子：覆盆子有豐富的植化素、膳食纖維等，能幫助調節血糖。有研究證實，將早餐內容換成125克或250克覆盆子都能大大減少胰島素分泌，進而控制血糖值。

3. 薑：薑含有豐富植化素，包括薑烯酚、薑辣素、薑酮等，研究證實每天進食1公克的薑能降低空腹血糖36mg/dl。

4. 薑黃、肉桂：薑黃和肉桂皆對血糖控制有正面的幫助，國際上亦有研究證實，適量攝取有益降低血糖。

5. 蜂蜜：蜂蜜可以改善糖尿病人血糖及脂肪，但要留意需攝取純蜂蜜而非假蜂蜜。

6. 輔酶CoQ10：輔酶CoQ10是血糖代謝的必需物質，有研究發現第二型糖尿病患者體內的輔酶CoQ10明顯低於一般人，適量補充對身體有益，建議每天補充100毫克。另外，亦有研究證明輔酶CoQ10有助於控制血糖 。

7. 魚油：魚油可說是全方位的保健食品，丹麥哥本哈根大學的研究發現DHA與胰島素抗性有關聯性。

8. 維他命D：維他命D與胰島素作用有關，研究證實健康成年人的血中維生素D濃度高者飯後血糖和胰島素抗性較佳。

糖尿病6大症狀

台灣營養師李婉萍曾在其個人網站「李婉萍營養師-營養工具書」發文分析糖尿病6大症狀，出現下述症狀有可能已經有血糖過高的問題。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5