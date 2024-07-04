聲夢歌手丨炎明熹傳遭「雪藏」頻頻分享動向　姚焯菲取代JW唱《愛．回家》主題曲？

樂壇小天后炎明熹（Gigi）近日傳出因拒與TVB續約，故遭到「雪藏」，不但早前出席活動TVB卻罕有沒派員到場採訪，之後又有指她被飛出馬場活動。

對於傳聞一事，Gigi接受傳媒訪問指續約一事仍在斟洽中，又強調自己不忘本，感謝公司令她有知名度及Fans。

頻頻更新社交網

未知是否因為未有工作安排，Gigi近日頻頻在社交網更新動向，先是連環出Post感謝收到的公關禮物外，日前再甫出一段唱歌片段，即使Gigi清唱也非常靚聲，更唱得投入。

她發文表示：

「好耐冇錄唱歌片俾大家啦，呢個之前唱落的哈哈

突然之間想起這首歌哼着哼着就錄了。但是搵唔到伴奏，咁就清唱吧🤪所以希望大家俾多啲耐心去聽🙈🙉

比較隨心錄希望大家唔好介意，又冇數拍子又郁嚟郁去哈哈

然後郁嚟郁去又覺得莫名其妙又坐返好哈哈哈真係搞唔掂」

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Chantel機會多多

相反同是《聲夢傳奇》出身亦是After Class成員的姚焯菲（Chantel），即使身在新西蘭升學，要待放假時才能返港工作，但仍受TVB力捧機會不絕。

日前處境劇《愛．回家》的演員晒冷齊拍攝全新主題曲《這個家》MV，當中更有歌手出身的單立文和「聲夢傳奇」歌手何晉樂（Rock）參與，惟監製韋晴卻未肯透露主唱者是誰。

▲ 傳Chantel會代替JW唱《愛．回家》主題曲？

代替JW唱《愛．回家》主題曲？

隨即網上即有傳指被欽點的主唱者是「可愛小甜心」，因而被猜測是出名可愛見稱的Chantel代替「聲夢傳奇」導師JW（王灝兒）唱主題曲之說。

有指Chantel早前在新西蘭升學期間，收到公司安排為《愛．回家》唱主題曲，並已秘密越洋錄音。

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