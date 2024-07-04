遊台注意︱非感染新冠和流感　女子染不明病毒發高燒4日狂咳：病毒很毒

【台灣新冠肺炎疫情/流感/腸病毒/頭痛/咳嗽/肌肉痠痛/人類間質肺炎病毒/hMPV/肺炎支原體/病徵/潛伏期/預防措施】遊台注意！台灣正受新冠、流感及腸病毒侵襲，有網民近日在網上發文，稱最近感染一個病毒，不是新冠也不是流感，發高燒4日，還伴隨頭劇痛、肌肉痠痛、狂咳嗽，但呼吸道卻無異狀，醫生也不確定是什麼病毒，只能針對症狀開藥治療。

該名網民在Threads發文，最近感染一種非常毒的病毒，病情初期發高燒4日，並伴隨頭劇痛和肌肉痠痛，當發燒稍微緩和後，卻開始狂咳嗽，「好像肺炎的那種咳嗽」，以為自己確診，不過新冠和流感的篩檢結果都是陰性。

她表示，醫生並沒有具體告知感染的是什麼病毒，只給了一些緩解症狀的藥物，「因為醫院說，只能針對症狀治療，驗什麼病毒並沒有什麼幫助」，她也提醒大家要注意身體健康。

貼文曝光，網民猜測或是人類偏肺病毒感染（hMPV）或肺炎支原體感染（又稱支原體肺炎、肺炎黴漿菌），「感覺是黴漿菌，我們全家都中，可自費檢驗，對症下藥康復比較快」、「我發燒了10天，每天都燒到38.5度，驗新冠跟流感，都是陰性」、「是hMPV人類間質肺炎病毒，有快篩但要自費，特徵是痰超級多」。

拆解「人類間質肺炎病毒（hMPV）」

聯新國際醫院小兒感染科醫生李尚謙在其Facebook專頁中解釋，「人類間質肺炎病毒（hMPV）」同樣會導致高燒和持續咳嗽，嚴重會併發肺炎；hMPV類似呼吸道合胞病毒（RSV），但它與腺病毒感染一樣會造成高燒不退，可以持續發燒2-3天或6-7天。

醫生續指，人類間質肺炎病毒其中一個特點是「無差別攻擊」，小孩到老人都有機會被感染，病情嚴重時甚至需要住到加護病房（ICU），而小孩和老年人也相對較容易症狀嚴重而住院，臨床表現多為支氣管炎或哮喘惡化至嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症。針對病毒特性，醫生表示hMPV的潛伏期約為5至6天，常見傳播方式多為飛沫傳播、直接或間接傳染，在冬季和早春季節較常見，與呼吸道合胞病毒、流行性感冒的流行季節相同，故有共同感染的可能性，亦容易令人混淆。

醫生拆解兒童、成人、老年人感染人類間質肺炎病毒之常見症狀：

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肺炎支原體是什麼？

根據衞生署資料顯示，這是由一種名為肺炎原體的細菌所引起的傳染病，在全年任何時間皆會發生，約每3至7年便可能出現一次社區性爆發。

病徵

肺炎支原體可引致急性呼吸道感染。大部分受到感染的患者會出現輕微上呼吸道感染症狀，包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、疲倦及頭痛等，只有5 至 10 %的患者會患上非典型肺炎。在健康及較年輕（少於40歲）的社區感染肺炎患者中，肺炎支原體為最常見的病原體之一。雖然肺炎支原體通常只會引起輕微疾病，但一些患者仍可出現肺炎、腦炎、腎功能受損和溶血性貧血等嚴重併發症，尤其是長者或免疫力弱的人士。

傳播途徑

肺炎支原體主要透過患者咳嗽或打噴嚏時所產生的飛沫在人與人之間傳播。此細菌亦可透過直接接觸患者的鼻喉分泌物傳播，或接觸剛染有患者分泌物的物件而間接傳播。

潛伏期

潛伏期介乎 2至3星期。

治理方法

大部分輕微感染的患者可自行痊癒。而肺炎或嚴重感染的患者，可用抗生素治療。

預防措施

現時並沒有疫苗可預防肺炎支原體感染，市民應採取一般預防呼吸道感染的措施：

1. 保持良好的個人衞生

經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；進食前；如廁後；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。

洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。

當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡快求醫。

保持均衡飲食、恆常運動、充足休息，避免過度緊張、不要吸煙和避免飲酒，以建立良好身體抵抗力。

患者應避免接觸兒童、長者或抵抗力較弱的人士。

2. 保持良好的環境衞生

經常清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用1比99稀釋家用漂白水（以 10 毫升25% 次氯酸鈉家用漂白水混和於 990 毫升清水內）消毒，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%酒精清潔消毒。

用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物，然後用1比49稀釋家用漂白水（以 10 毫升含25% 次氯酸鈉家用漂白水混和於 490 毫升清水內）消毒受污染及其附近地方，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%酒精清潔消毒。

保持室內空氣流通。

避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方；高風險人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。

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