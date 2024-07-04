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體二代︱田亮育兒方針主張催谷　與仔女現身劍橋大學疑為女兒入讀鋪路

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

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田亮與一對子女現身劍橋大學。

【跳水王子/田亮/留學/英國/劍橋大學/海外升學】前跳水王子田亮2007年與女星葉一茜結婚，育有一對子女，女兒Cindy (田雨橙）已16歲遺傳了爸爸的運動天份，曾在青少年國際網球比賽上奪獎。不過田亮表示沒有考慮讓女兒走職業網球的道路，原來他早有讓女兒留學的計劃，近日田亮與一對仔女現身英國劍橋大學，疑為Cindy留學鋪路。

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田亮帶同女兒Cindy及兒子Seven現身劍橋大學，Cindy與弟弟已經和爸爸差不多高，而Cindy更進入了劍橋大學的飯堂喝飲料，一行人的舉動被網民拍到放上網，後來田亮索性在微博公開此行的照片。

Cindy進入劍橋大學飯堂看看學生的生活。(網上圖片)

留學英國︱田亮重金讓女兒讀國際學校

Cindy目前就讀北京德威英國國際學校，該校有不少導師均來自世界上多間頂級學府，包括牛津大學、劍橋大學等，師資非常優良。

留學英國︱田亮女兒成世界網壇新星

田亮曾與女兒一齊演出內地真人騷《爸爸去哪兒》，大受網民歡迎，之後女兒一舉一動都成為焦點。身為「體二代」的田雨橙早前參加新加坡青少年冠軍賽J30，田雨橙直落2盤擊敗新加坡選手董藝卓，打響國際賽頭炮。

當時就有內地傳媒報道，田雨橙將走職業網球道路。對此田亮回應指：

目前沒有考慮讓女兒走職業網球的道路，但也不會干涉她的決定，要尊重孩子的意願，培養孩子的獨立人格。只要她決定的事情，就放手讓她去嘗試，相信在嘗試的過程中，會找到自己喜歡的事情。

Cindy是世界網球新星。(網上圖片)

留學英國︱田亮主張催谷教育

田亮曾公開表示自己主張較催谷的教育，他上湖南衛視節目《小巨人運動會》發表過育兒觀，「家長首先要學的，就是讓孩子跟大家一樣去上補習班。」

當時其言論引來同場的鄭希怡（Yumiko）反對，認為此舉會令孩子承受太大壓力，但田亮完全不認同，孩子有比較下都會承受壓力，「我頂住那個壓力就可以了」，他還揚言上補習班是大勢所趨，這樣才提升子女的競爭力。

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留學英國︱學費逾36萬人民幣

據悉，田亮一對子女正就讀內地的德威英國國際學校（Dulwich College），在北京、上海、蘇州等地設有分校，中小學2024-2025學年全年學費由289,000至361,000人民幣不等。

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