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食物安全｜餐廳誤將驅蚊劑當果汁奉客　2女童飲後胃灼熱急送院

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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澳洲兩名女童點了蔓越莓果汁，怎料餐廳送上「驅蚊劑」，兩女童事後感胃部灼燒，即被送往醫院檢查。(iStock圖片)

【果汁/驅蚊劑/胃灼熱/食物安全/兒童健康】澳洲一對夫婦帶同2名女兒外出用膳，2名女童點了蔓越莓果汁，當她們喝下時，即察覺不對勁，馬上吐了出來，並喊著說這是「毒藥」，同時感到胃部正在灼燒。家長隨即發現果汁味道詭異，即時將女童送院檢查，事後竟發現餐廳送上的竟是含有化學成分的「驅蚊劑」，當地衛生部門對此展開調查。

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2女童飲「果汁」後即吐

據澳洲《ABC News》報道，西澳伯斯一名男子馬庫斯（Marcus Lemin）與妻子蜜雪兒（Michele Lemin），帶同兩名分別11及12歲的女兒漢娜（Hannah）和奧莉維亞（Olivia），前往當地一間餐廳用膳。兩名女兒點了蔓越莓果汁，怎料餐廳送上來的卻是一瓶粉紅色的液體，兩名女孩不疑有他，喝了一口卻馬上吐了出來，並大叫「這是毒藥」。起初母親蜜雪兒還不相估，認為是女兒搗蛋，於是她嘗試喝了一口，亦同樣吐了出來。

父親馬庫斯形容，當他聞到該液體的氣味時，感到相當詭異，於是跑到櫃台找職員了解，並要求查看製作蔓越莓汁的瓶子，然而職員一開始拒絕，堅稱「只是過期的蔓越莓汁」，惟馬庫斯堅持要查看，店員才拿出來，沒想到一看，瓶身的標籤竟寫著是「驅蚊劑」。

餐廳誤將驅蚊劑當成蔓越莓果汁。（iStock圖片）

胃灼熱緊急送院檢查

隨後馬庫斯立馬將兩個女兒送往附近的醫院，蜜雪兒形容兩人當時的狀況，「我女兒們的胃在燃燒，她們的手部感到刺痛，還有頭痛，這太糟糕了」，及後在醫院觀察了數小時才順利出院。蜜雪兒表示，幸好孩子們已經長大，不是更小的年齡，「如果這發生在更小的孩子身上，我不敢想像會發生什麼。」

事後當地衛生局對此展開調查。澳洲傳媒指出，該餐廳僅指事件正在調查中，並拒絕進一步評論。

同場加映：嬰幼兒常見六大不宜吃食物

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