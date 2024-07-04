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將軍澳綁架｜天晉據悉成為藏參地點　綁架案更多內情曝光

社會

撰文： 吳卓峰

發布時間： 12 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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將軍澳綁架案爆更多內情。

將軍澳發生綁架案，3歲男童於事發後不足一日獲救，拘捕2名涉案人士，並爆出更多內情。

據悉警方初步調查發現，將軍澳屋苑天晉疑成為藏參地點，結果於今日清晨5時許採取行動，救出男童。

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將軍澳綁架｜3歲男童將軍澳廣場遭綁架　家人被勒索514萬今早獲救

警方昨午（3日）約4時半接報，報稱事發於將軍澳廣場，一名3歲男童懷疑被一男子拐走。

從網上流傳的閉路電視片段可見，一幼童被一名男子，手捂住口鼻抱走。據悉事發時，男童及母親、跟友人和朋友子女正在商場逛街，突然發現男童失蹤，隨即收到綁架勒索。

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據網上流傳懷疑綁匪勒索訊息，綁匪留下一封以簡體中文打印出的警告信，指「想小朋友安全　不可報警」，並要求男童家人下載Telegram聯絡綁匪。

其後綁匪更要求男童家人買入66萬泰達幣USDT（價值約514萬港元）轉入指定加密戶口，更強調「見不到有USDT到帳　不會再上線」。

警方於今早（4日）5時25分已於將軍澳區救出男童，送往將軍澳醫院檢查。

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