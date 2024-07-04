ONE OK ROCK主唱自揭患恐慌症　Taka：大家真的不需要擔心

▲ ONE OK ROCK主唱Taka自揭患恐慌症！

日本搖滾天團「ONE OK ROCK」9月在高雄國家體育場的演出將於下周六開賣，其中36歲主唱Taka日前在IG直播中向粉絲訴心聲，自揭已患恐慌症多年，他之所以公開病情背後是有一個窩心原因！

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Taka自揭患恐慌症

在IG直播中，Taka指自己已患恐慌症多年，過往看到粉絲時可能因恐慌症發作而說不出話，從而可能予人冷漠的感覺。Taka指自己之所以公開病情，是因為不想引起誤會或傷害粉絲。

他指自己一到狹窄的地方就會出現心跳加速、焦慮不安、流汗的情況。他稱自己早前在大阪搭新幹線前病發，需由經理人陪伴在月台逗留2小時，其後才可回復正常。他又指壓力、頻繁變換環境是會令他更易病發。

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Taka：大家真的不需要擔心

Taka勇敢公開自己的病況，也有大派定心丸：

大家真的不需要擔心，我想應該很多人有類似的症狀。如果看到有人走來走去或一直靜止不動，可能對方是有恐慌症。不要去打擾他們，就是幫了大忙！

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