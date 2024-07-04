  • 29°C
香港時間 : 2024704日 (四) 14:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

ONE OK ROCK主唱自揭患恐慌症　Taka：大家真的不需要擔心

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

ONE OK ROCK主唱Taka自揭患恐慌症！

日本搖滾天團「ONE OK ROCK」9月在高雄國家體育場的演出將於下周六開賣，其中36歲主唱Taka日前在IG直播中向粉絲訴心聲，自揭已患恐慌症多年，他之所以公開病情背後是有一個窩心原因！

抗癌勇士丨曾志偉前妻譜姊弟終分手收場　寶媽汪建民近年先後患肺腺癌

Taka自揭患恐慌症

在IG直播中，Taka指自己已患恐慌症多年，過往看到粉絲時可能因恐慌症發作而說不出話，從而可能予人冷漠的感覺。Taka指自己之所以公開病情，是因為不想引起誤會或傷害粉絲。

他指自己一到狹窄的地方就會出現心跳加速、焦慮不安、流汗的情況。他稱自己早前在大阪搭新幹線前病發，需由經理人陪伴在月台逗留2小時，其後才可回復正常。他又指壓力、頻繁變換環境是會令他更易病發。

點擊圖片放大
+6
+5

Taka：大家真的不需要擔心

Taka勇敢公開自己的病況，也有大派定心丸：

大家真的不需要擔心，我想應該很多人有類似的症狀。如果看到有人走來走去或一直靜止不動，可能對方是有恐慌症。不要去打擾他們，就是幫了大忙！

最新影片推介：支嚳儀專訪

TOPick柴犬追星
營商之道丨支嚳儀自爆3年級學做生意賺錢　創業曾受盡白眼遇疫情迎難而上

相關文章

千帆過盡丨患白血病腦瘤受盡病魔折磨　向太以自身經歷勉勵：必須學會站起來
11:15 2024/07/02
千帆過盡丨患白血病腦瘤受盡病魔折磨　向太以自身經歷勉勵：必須學會站起來
83歲劉家昌再度發文斥甄珍奪產　骨瘦如柴令人憂心：盼理直氣壯再唱《我是中國人》
13:42 2024/07/02
83歲劉家昌再度發文斥甄珍奪產　骨瘦如柴令人憂心：盼理直氣壯再唱《我是中國人》
豪門千金丨江鈺琪產後不幸受傷入院　 坐輪椅期間堅持做一件事
13:46 2024/07/03
豪門千金丨江鈺琪產後不幸受傷入院　 坐輪椅期間堅持做一件事
抗癌勇士丨文頌男被捐款者罵「日日都無嘢做」　半身癱瘓Koba：咁你想我點樣？
18:21 2024/07/03
抗癌勇士丨文頌男被捐款者罵「日日都無嘢做」　半身癱瘓Koba：咁你想我點樣？
抗癌勇士丨曾志偉前妻譜姊弟終分手收場　寶媽汪建民近年先後患肺腺癌
今日 10:29
抗癌勇士丨曾志偉前妻譜姊弟終分手收場　寶媽汪建民近年先後患肺腺癌

你可能感興趣

千帆過盡丨患白血病腦瘤受盡病魔折磨　向太以自身經歷勉勵：必須學會站起來
11:15 2024/07/02
千帆過盡丨患白血病腦瘤受盡病魔折磨　向太以自身經歷勉勵：必須學會站起來
83歲劉家昌再度發文斥甄珍奪產　骨瘦如柴令人憂心：盼理直氣壯再唱《我是中國人》
13:42 2024/07/02
83歲劉家昌再度發文斥甄珍奪產　骨瘦如柴令人憂心：盼理直氣壯再唱《我是中國人》
豪門千金丨江鈺琪產後不幸受傷入院　 坐輪椅期間堅持做一件事
13:46 2024/07/03
豪門千金丨江鈺琪產後不幸受傷入院　 坐輪椅期間堅持做一件事
樂隊 歌手 網絡熱話 娛樂行業 娛樂機構 日本

最高瀏覽

升呢人母丨陳彥行囡囡樣貌首曝光　行姐親揭另一半身份：簡單低調的圈外人
升呢人母丨陳彥行囡囡樣貌首曝光　行姐親揭另一半身份：簡單低調的圈外人
急症室最長等候時間（07月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月04日 時間12:05）
星二代尖子｜郭可盈女兒晒結業晚宴相　遺傳父母靚基因成才貌兼備學霸
星二代尖子｜郭可盈女兒晒結業晚宴相　遺傳父母靚基因成才貌兼備學霸
脂肪肝｜全港逾100萬人患脂肪肝醫生推介1類食物逆轉脂肪肝　12周内降低肝炎指數【附脂肪肝6大高危人士】
脂肪肝｜全港逾100萬人患脂肪肝醫生推介1類食物逆轉脂肪肝　12周内降低肝炎指數【附脂肪肝6大高危人士】
抗癌勇士丨文頌男被捐款者罵「日日都無嘢做」　半身癱瘓Koba：咁你想我點樣？
抗癌勇士丨文頌男被捐款者罵「日日都無嘢做」　半身癱瘓Koba：咁你想我點樣？