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新手媽媽丨41歲文凱玲晒一家三口照　宣布女兒出世：充滿快樂回憶

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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恭喜晒文凱玲！

曾參演TVB劇集《一舞傾城》、《狀王之王》的「星女郎」41歲的文凱玲（Connie）在今年3月14日「白色情人節」與圈外男友Jason結婚。

新手媽媽丨41歲文凱玲陀龍B預計7月底「卸貨」　幸福準媽媽：每次BB郁都會同佢傾偈

宣布女兒出世

之後，Connie在母親節當日再宣布做人母，昨晚（7月3日），她在社交網晒出一張與老公拖着BB手仔相，宣布囡囡出世。

Connie發文表示，很高興能介紹他們的小女孩，又感謝大家的祝福，並相信他們的將來必定充滿很多快樂回憶。

大批網民紛紛送祝福，而不少圈中人如子羚、朱晨麗、蔡潔、劉温馨等亦留言恭喜！

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屬高齡產婦

其實41歲的Connie屬於高齡產婦，她曾表示：「知道有咗嘅時候覺得好幸運，畢竟喺醫生眼中已經係超高齡產婦，產檢嘅時候唔同嘅醫生同護士知道係自然懷孕都會話好難得。」

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