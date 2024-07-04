食用安全｜港男光顧深圳連鎖咖啡店　偷睇飲品成分表大感震驚：「元素週期表誇張到」

▲ 港男光顧深圳連鎖咖啡店，偷睇飲品成分表大感震驚：「元素週期表誇張到」。

【北上消費／連鎖咖啡店／飲品／成分／添加劑／化學物質】不少港人北上都會光顧連鎖咖啡店，不僅口味選擇多，且價格便宜。不過，近日有一名港男在深圳光顧一間大型連鎖咖啡店時，指看到店方飲品的配料成分表，讓他大感震驚：「元素週期表誇張到」，同時引起網民熱議。

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連鎖咖啡店飲品驚見「元素週期表」

一名港男6月26日在連登討論區發文稱，早前在深圳光顧一間連鎖咖啡店，稱看到店方飲品的配料成分表，上面所羅列出的一大串化學名稱讓他大吃一驚。他還分別拍下並分享店内「芝士乳飲品」、「白酒風味厚奶」、「咖啡大師燕麥奶」這3款飲品的成分表。

從照片中可見，「白酒風味厚奶」除了生牛乳、加糖煉乳、白砂糖等常見成分外，還有雙甘油脂肪酸酯、磷酸氫二鈉、羧甲基纖維素鈉、卡拉膠等；而另一款「芝士乳飲品」則還加入了檸檬酸鈉、硬脂酰乳酸鈉、碳酸氫鈉、結冷膠等成分。

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網民反應兩極

帖文發出後引起網民兩極反應，不少人認為這種情況見慣不怪，「其實食品添加劑全世界都會加」、「食得加工食品就預咗食元素，全世界都一樣」。亦有網民指香港也有這種情況，「你喺香港飲嘢都唔會差太多，或者你揾日去水吧睇睇，果啲特飲嘅糖漿有咩成分」、「笑人哋飲元素週期表，香港買牛奶咪一樣，換個號碼比你」。

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