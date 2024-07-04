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著數優惠｜馬季煞科日壓軸騎師巡遊　入場觀眾贏獎品睇林峯唱歌

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林峯親臨沙田馬場與馬迷共賞賽事，獻唱金曲。

2023/24馬季迎接尾聲，今季最後一個賽馬日「馬季煞科日」7月14日舉行，香港賽馬會於沙田馬場展開慶祝活動，觀眾可欣賞佳駟和騎師今季最後一戰，焦點節目包括2023/24「最受歡迎馬匹及騎師選舉」頒獎，及壓軸騎師巡遊，更安排林峯親臨沙田馬場與馬迷共賞賽事，獻唱金曲。

此外，當天下午新世代人氣樂團Zpecial、Pandora及Nowhere Boys更會輪流送上火熱的現場表演。
當晚由全港馬迷票選得出的年度「最受歡迎騎師」得主及「最受歡迎馬匹」得獎馬主將踏上頒獎台領取獎項。

一眾騎師將與觀眾作近距離互動，派發限定冠軍馬匹及精美造型等小馬公仔，包括有連續三屆榮登香港馬王寶座的「金鎗六十」、戰績彪炳的「浪漫勇士」、頂級佳駟「加州星球」及最受矚目新星之一的「大至尊」等造型小馬，慶祝賽季圓滿結束。

本年賽季曾有不少難忘片段，沙田馬場的1樓會員入口及「好賞食」樓下將展出30張由國際著名賽馬攝影師 Alex Evers拍攝的馬季精彩時刻，重溫本季扣人心弦的賽事及賽場上各個動人時刻，向一眾星級人馬致敬。

沙田馬場亦設有問答環節，當天入場於晚上7時10分打開「馬會投注三合一」應用程式並於「馬上發現」進入遊戲頁面，即可參與「沙田馬場日日賞」有獎遊戲。

首500名按指示最快提交正確答案的參加者，可獲得指定小馬摺疊環保袋及限定版「金鎗六十」匙扣。所有答中問題的參加者更可參加抽獎，有機會贏取指定旗艦手機一部及指定「金鎗六十」珍藏紀念鑲畫一份。詳情請參考 「沙田馬場日日賞」活動網頁 。

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