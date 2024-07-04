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夫妻關係｜愛妻名醫被爆搭上護士　調查揭10大最易出軌職業：醫護老師排前三

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 52 分鐘前

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愛妻名醫被爆搭上護士，有調查公開10大最易出軌職業，醫護、老師排前三。

【愛妻號/台灣名醫/暖心名醫/江坤俊/劉藺秦/桃園醫院/健康2.0】台灣名醫江坤俊一向以愛妻形象示人，日前卻被爆出在醫院偷會小三護士，二人更在附近一個公寓過夜。其實職場出軌事件屢見不鮮，英國曾公佈一項調查，公開最容易出軌的職業排行榜，醫護人員位列第3名，就連教師亦都上榜，結果令人意外。

名醫江坤俊出軌｜醫院職員：不只一次出軌

外科醫生江坤俊素有「暖心名醫」的稱號，除了在社交網站擁有60萬粉絲，也是TVBS《健康2.0》的主持人之一。他經常對外分享與妻小一家三口的互動，愛家形象滿溢。

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據台媒報道，江坤俊被爆在醫院偷會女護士，兩人買外賣後回到醫院附近一個公寓過夜，將近11小時後，再一起駕車回醫院上班。較早前，醫院內部人員也向《三立新聞網》爆料，指控江坤俊不只一次出軌，常跟護士傳曖昧訊息及在診間接吻。對此，江坤俊妻子劉藺秦回應台媒，表示還在了解事件，又指丈夫每天也有回家。

名醫出軌｜台寵妻名醫驚揭搭上院內護士　妻子發3點聲明宣示主權

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名醫江坤俊出軌｜10大最易出軌職業醫護上榜

英國線上遊戲公司「RANT Casino」曾針對3800名成年人進行一項關於職場出軌的調查。結果顯示，高達85%受訪者承認發生婚外情的起點都在職場上，且有25.5%受訪者表示曾與同事出軌，甚至發生關係。

調查報告亦列出10個最易出軌的職業，教師、醫生等職業均有上榜，點擊下圖查看完整排名：

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調查報告指出，部分職業有高機率出軌，原因可能與工作時間不規律，需要參與大量社交活動有關，由於長時間與同事相處，甚至訴苦取暖，將同事視為感情寄托，過程中容易產生情愫。

名醫江坤俊出軌｜美國最佳偵探列20大出軌徵兆

被譽為美國最佳私家偵探、前聯邦特工Thomas Martin指出，出軌是有跡可尋，更列出有20大徵兆，如果另一半中了3個或以上徵兆，對方就很可能出軌。

出軌線索｜男人出軌女人直覺好準　美最佳偵探列20大徵兆︰中4個一定有罪

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