開倉情報︱眼鏡88大埔超級城開倉清貨優惠 逾50個國際名牌低至200元
休閒消費
發布時間： 3 小時前
眼鏡88即日起於大埔超級城進行開倉清貨優惠，逾50個國際名牌精選鏡架及太陽眼鏡，包括999.9、agnès b. 、Calvin Klein、CHARMANT Z、COACH、Emporio Armani、Giorgio Armani、GUCCI、HAMAMOTO、HUGO BOSS、JILL STUART、Lacoste、Montblanc、Nike、Oakley、Oliver Peoples、Prada、Ray-Ban、FERRAGAMO、SEIKO及 VEDI VERO等，款式超過400款，優惠價低至$200起。優惠產品每天補貨，售完即止。
活動期間亦會提供一系列精選眼鏡配件及精品，低至$20起！當中限定優惠更包括：$99選購寶麗萊外掛式太陽眼鏡或$100選購韓國製可換式寶麗萊運動太陽眼鏡。任何消費後即可憑電子換領券，換領精美禮品乙份(數量有限，換完即止)。
開倉驚喜優惠：
1. 領取電子換領券，任何消費後即可憑券換領精美禮品乙份(數量有限，換完即止)
2.名牌太陽眼鏡/鏡架 $200起
3.寶麗萊外掛式太陽眼鏡 $99
6. 韓國製可換式寶麗萊運動太陽眼鏡 $100
眼鏡88 大埔超級城開倉店
日期：即日起至另行通知
營業時間：上午11:00 - 下午8:30
地址：大埔超級城B區2樓261-262號舖
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