絕不放棄丨28歲男偶像患末期肺癌　癌細胞擴散腦膜恐剩3個月命集氣求生：最後一戰

【蔣智豪/lan/青春有你3/肺癌/癌症/肺癌末期/癌細胞擴散/集氣/復發】現年28歲的大陸男星蔣智豪自去年3月公開患肺癌末期消息後，醫生曾警告他「生命只剩3個月」，令他遂全面停工並積極與病魔抗戰。不過，他卻仍然不時會於微博更新自己病況，近日他便又再發文指癌細胞已腦膜轉移，而且一再復發，令他「痛到想結束一切」。

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蔣智豪6月30日於微博發文指自己目前情況十分不樂觀，癌細胞擴散至腦膜，一再復發，令身心俱疲:

經常頭痛到想要結束一切，行動能力也在慢慢變差，無論從經濟上還是心理上都已經難以承受，對於後續治療也再次陷入迷茫這段時間....一直都不想承認這是自己的結局。

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蔣智豪又提及已過逝離開的母親，表示儘管病情如此不樂觀，他為了母親亦會繼續堅持捱下去:

媽媽輸了！但是媽媽肯定不想我輸！

最後文末，他遂邀請一眾網民為自己集氣加油！與他一同奮戰！

懇請大家能幫幫忙，我想再挑戰一次它，一個人不行的話希望大家能借我力量和我並肩作戰，最後一戰了！

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肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移

第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移

第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織

第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

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