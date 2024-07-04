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產後抑鬱︱日出康城女子疑產後抑鬱殺夫　過來人港媽自白曾走向極端籲多溝通

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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日出康城女子疑產後抑鬱殺夫，過來人港媽自白曾走向極端，幸得丈夫體諒痊癒：多關愛溝通！

【產後抑鬱／症狀／精神疾病／情緒病／荷爾蒙／日出康城／殺夫命案】上周六（29日），將軍澳日出康城第9期Marini發生命案，一名33歲女子疑趁丈夫睡覺時，以生果刀割向其頸致其死亡；疑兇涉謀殺被捕，據悉她有嚴重產後抑鬱問題。事件引起社會廣泛討論，其中就有一名曾患產後抑鬱的港媽解畫，稱病發時真的很恐怖，除了需要丈夫多關愛溝通，亦呼籲患者一定要求醫。

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港媽在「連登」討論區發文稱「產後抑鬱真係唔係講玩」，提及日前發生的日出康城命案，指發現有很多網民議論，疑因產後抑鬱殺夫的女子很恐怖；但她認為，其實是「病」最恐怖。她表示，自己在早些年也有1個月陷入了產後抑鬱，「係跌得好快好深」。她回想起當時病發狀態，坦言如同「鬼上身」：

所有事情都係負面，所有回應應對都係負面絕望…… 好似變咗第二個人咁，成個意識係負面絕望到極點。

幸得丈夫體諒痊癒

港媽又指，當時連丈夫都認同她那段時間的精神狀態「差到好誇張」。但因丈夫也曾患過抑鬱，所以非常明白和體諒，使她幸運地在短時間痊癒。她藉此呼籲廣大丈夫，要多關心太太和及時溝通：

希望各位老公，見到太太有d唔妥或者唔開心，或者平時嘈交，都關心關愛溝通。肯溝通，所有事情都會變好。

最後，她亦呼籲產後女士們一旦發現陷入抑鬱情緒，必須立即向身邊人求助及求醫：

入咗去，真係要好快同埋身邊有人幫手，食藥推一推返個腦d物質水平去返正常位，就慢慢自己好轉。荷爾蒙一失調，成個腦係毀咗，死神接管，一定要求醫。

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產後抑鬱症狀

TOPick曾訪問精神科專科醫生何浩賢，講解高危患病因素、常見症狀等，何醫生指，半數婦女在產前已有抑鬱症狀。

何浩賢指出，產後抑鬱症的症狀與抑鬱症定義上相同，前者是在產後6星期至1年內出現：

婦女生育後因賀爾蒙的改變，加上照顧BB如餵夜奶，日常操勞，會令情緒容易出問題。

而家庭成員有情緒病、本身性格容易焦慮悲觀、家庭壓力如家暴、單親、缺乏支援，也是產後抑鬱一些高危因素。

產後抑鬱症狀分輕、中及重度，輕症患者會常感不開心，勉強仍可湊到小朋友；嚴重的可出現幻覺、想輕生甚至殺死BB。根據數字，13%至19%的準媽媽有機會患上產後抑鬱。

衛生署列出產後抑鬱的8大主要病症：

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50%產前已見端倪

何醫生指，半數婦女在產前已有抑鬱症狀，如家人發現孕婦在妊娠期已有情緒低落，需密切留意，並加強支援，紓解她的壓力和焦慮。

他又舉例，曾有媽媽向他形容，生完BB後好像失戀一樣，丈夫只關心BB。準媽媽未能一時適應角色轉變，這時最需要是關心和聆聽。當她講出內心感受時，家人不要加插太多意見，可以對她說：「知道你近來湊BB比較辛苦！」，讓媽媽感到有人明瞭，內心會舒服些。

「愛丁堡產後憂鬱量表」評測產後抑鬱風險

精神科專科醫生何美怡醫生亦曾表示，「產後抑鬱症」其實可分為3種類型。第一種是「Baby Blues」，往往是產後數小時或數天內發生的情緒不穩，症狀大多數於短時間內消失；第二種是「Postnatal Depression」，皆可於男、女性身上出現，普遍在產後至一年內發生；第三種是最嚴重及最少見的「Postpartum Psychosis」，患者會出現思覺失調症狀，大多於產後一個月內發生。

何醫生指出，「愛丁堡產後憂鬱量表」（EPDS）是一套普及而有效的評估工具，有助產後婦女及早識別患上產後抑鬱症的風險，以便給予適切治療及支援。

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何醫生提醒，得到上述分數不一定代表已患病，需視乎這些症狀如何影響生活、影響照顧小朋友、影響與家人相處等，而且評測量表的問題不一定囊括所有症狀，仍需交由醫生作進一步評估及判斷。

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