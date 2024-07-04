珠海親子遊｜長隆海洋王國門票買1送1優惠　$247起玩盡8大園區及3大活動

▲ Trip.com推出珠海長隆海洋王國門票買1送1優惠，$247起玩盡8大園區及3大活動！（官網圖片）

【北上攻略/親子好去處/珠海親子遊/珠海好去處/珠海長隆海洋王國/優惠】期待已久的暑假又到了，親子景點及活動多多的長隆旅遊度假區絕對是今夏親子玩樂必去好去處！Trip.com今日（4日）開賣珠海長隆海洋王國門票買1送1優惠，2張成人門票折後$495.2起（原價$990起），換言之每位只需$247.6起，即可玩轉全球最大的海洋主題樂園，觀賞各種珍稀海洋動物及大玩遊樂設施！

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珠海親子遊優惠｜珠海長隆海洋王國門票買1送1

Trip.com推出的珠海橫琴的珠海長隆海洋王國門票買1送1優惠，2張成人門票原價要$990起，優惠折後$495.2起有兩張門票，換言之每位只需$247.6起，趕快搶購優惠門票與小朋友沉浸海洋世界，共度歡樂暑假！

珠海長隆海洋王國擁有多項世界之最，好玩活動數不勝數！包括世界最大海洋主題樂園、亞洲第一台飛行雲霄飛車、世界最龐大海洋主題花車巡遊陣容等，相當吸引！園內共有8大主題園區，設有多個動物展館和水族館，包括白鯨館、北極熊館。當中最矚目的鯨鯊館能看到多達1.5萬條各種珍稀海洋動物，大家可站在超巨型玻璃觀賞屏前，近距離欣賞世界上現存體型最大的魚類：鯨鯊，以及直徑達4米長的魔鬼魚，非常壯觀！

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珠海親子遊優惠｜匯集遊樂設施及劇場表演

樂園還有多項動感遊樂設施，以及一系列劇場表演及大型匯演！例如必玩的5D城堡影院，坐在動感座椅體驗空中飛行、海底深潛等的刺激快感。還有必玩冰山過山車、海底互動船及超級激流。除此之外，還有豐富園內表演，包括白鯨劇場、海豚劇場、水上飛人大匯演、海洋幻彩煙花Show、超級猛獁大巡游等，不論是一家大小或是跟朋友一起去都非常適合！

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小朋友玩不夠的話還能額外購買活動，體驗海豚小小保育員、海牛小小保育員、水母探索營等與海洋動物零距離互動，學習海洋生物及保育知識！

珠海長隆海洋王國買1送1優惠詳情

開賣日期：7月4日起

價錢：$495.2/2張（原價$990），人均$247.6

交通：從香港乘搭中港通巴士至長隆企鵝酒店，下車步行5分鐘即達珠海長隆海洋王國

營業時間：10am-8pm

地址：珠海市橫琴新區富祥灣珠海長隆度假區內

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