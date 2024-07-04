肺癌｜女會計狂咳氣喘疑患末期肺癌不敢請假 　醫生心痛：你的生命已在倒數

【肺癌／癌症／杵狀指／久咳】工作重要，健康更重要。有台灣醫生分享案例，指有一名50歲女會計文員因不停咳嗽和氣喘，嚴重到難以進食遂前來求醫。醫生發現女病人十指變成了「杵狀指」，X光報告更顯示，她右邊肺部幾乎全白，且有嚴重肋膜積水，疑似患上末期肺癌。醫生要求她即時入院，惟女病人卻表示難向公司請假，令醫生相當唏噓，形容是「工作到身體倒下的那一天」。

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婦人現杵狀指揭患肺癌

台灣胸腔內科醫生蘇一峰在其Facebook專頁中分享案例，一名50歲女子在丈夫陪同下到醫院求診。婦人表示，最近不停咳嗽伴隨氣喘，完全無法正常食飯，然而她沒有吸煙習慣又不常下廚；經初步檢查後，醫生發現她10隻手指均呈棒槌狀（杵狀指），X光檢查更發現其右邊肺部幾乎全部斑白，並由肋膜積水達過千毫升，直言「肺癌是最可能的診斷」。

醫生隨即為女病人安排住院治療，惟她卻一臉為難地拒絕，因為她所任職的公司無法讓她請假，甚至有可能因此被解僱。此時，醫生考慮到女病人有急切的生命危險，激動地反問她：

你知道你現在有生命危險，生命已經在倒數了嗎？

這時婦人回應：「我知道…可是我要跟老闆先請假，2個禮拜後再住院行不行？」醫生追問下才了解到，原來她在一家運輸業的小型公司擔任會計，一家人都靠著這份薪水生活，最後醫生感慨表示，

唉…莫忘世上苦的人多。今天門診看到眼淚都快落下來了。

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肺癌4大特徵

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部分杵狀指屬家族遺傳

本港皮膚科專科醫生胡惠福曾接受訪問時曾表示，「杵狀指」是因甲床下軟組織增生而形成，原因未明，可能是刺激了血管生長的蛋白水平，令指尖的血流量增加及甲床下的軟組織肥大。他續指，「杵狀指」除了見於某些肺部疾病外，也可見於其他情況：

肺部疾病（如肺癌、肺膿腫、肺纖維化、支氣管擴張）

心臟病（如先天性心臟病、感染性心內膜炎等）

腸胃病及肝病（如炎症性腸病、肝硬化等）

甲狀腺疾病

另外，有部分杵狀指患者屬家族遺傳，不代表體內有任何隱疾。

2招自我檢測「杵狀指」

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