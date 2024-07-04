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親子好去處｜玩具反斗城登陸K11 Art Mall　亞洲首間概念店攻潮流玩具

休閒消費

撰文： 李越樺

發布時間： 2 小時前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

玩具反斗城亞洲首間大朋友小天地「生活玩趣概念店」登陸尖沙咀K11 Arts Mall。

玩具“反”斗城亞洲首間「生活．玩趣概念店」將於7月5日在尖沙咀K11 Art Mall開幕，全新「大朋友．小天地」破格以「家」為概念，採用簡約原木家品裝飾，配以玩味十足的精品玩具擺設，更備有餐桌、書櫃等家具、家品，打造大朋友的Dream Room。

新店內備有多款玩味十足的精品擺設及超合金玩具，由龍珠、迪士尼人物系列，到近期人氣爆燈的Mofusand、Chiikawa、罐頭豬LuLu，以及充滿香港地道特色的精品，都可以在店內3大主題區—「For Him」、「For Her」及「Together」內找到！

玩具“反”斗城 「生活．玩趣概念店」 x Ryan Lee

「Together」主題區更搜羅了至齊的Nintendo產品，由Switch手機、遊戲軟件、以及人氣角色公仔! 全城熱賣的日本人氣動漫生活精品，包括咒術迴戰、鬼滅之刃、SPY×FAMILY及排球少年等！

店內還有一張適合大家坐下來「感受」玩趣的枱子，而作為香港「地膽」，更專設一個特別的「我愛香港」主題區域，陳列了香港最有特色的精品小玩意，大至桌遊，小至擺設，每一分都能感受到香港精神！ 

新店更邀得本地設計師利國宏（Ryan Lee），引入他設計的Rumbbell和Jacrbell公仔及一系列的展品，亦設有專屬的打卡位，以活力形象傳遞正能量！

玩具“反”斗城 「生活．玩趣概念店」 x Ryan Lee

玩具”反”斗城「生活．玩趣概念店」
地址︰K11 Art Mall 3樓307 - 309
營業時間︰11:30am – 9pm (周一至周五) ; 11am – 9pm (周六、日及公眾假期)

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