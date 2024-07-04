名醫出軌｜台寵妻名醫被揭出軌護士　妻自揭結婚20年辛酸：我就像女工

▲ 台灣寵妻名醫江坤俊被揭出軌護士，妻子曾自揭吐結婚20年辛酸：「我就是家中女工！」

【愛妻號/台灣名醫/暖心名醫/江坤俊/劉藺秦/桃園醫院/健康2.0】在台灣知名度相當高的名醫江坤俊，日前遭爆與醫院護士有不倫關係，消息曝光後引起熱議，顧家形象瞬間幻滅。網民挖出過去江坤俊夫妻上節目時的片段，妻子劉藺秦吐出結婚20年辛酸，嘆自己就像是「女工」。

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名醫江坤俊出軌｜妻呻老公像生活傻瓜

2020年，江坤俊和老婆劉藺秦曾一起上《單身行不行》節目，談到2人戀愛13年、結婚超過20年，劉藺秦透露江坤俊在家就是「生活傻瓜」，幾乎什麼都不會做，回到家東西就亂丟，甚至連抹枱需要用枱布都不懂，某次劉藺秦請他把濕枱弄乾，點估到江坤俊竟然試圖用「拿風筒吹乾」。

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江坤俊認為妻子沒有把定義講清楚，枱布擦了還有點濕，但風筒吹可以完全乾透，劉藺秦也無奈表示他這樣講也沒有錯，但就很難想像連這個都不知道，就連家裡燈泡壞了、馬桶不通都是劉藺秦一手包辦，感嘆「已經變成一個女工」，只要江坤俊和女兒回到家裡，兩個人就完全失能，「江坤俊在家沒有任何作用」。

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名醫江坤俊出軌｜家人要一起生活

除了《單身行不行》節目，《新聞挖挖哇》節目片段也再度被翻出。江坤俊過去在節目中提到老婆曾經想要送女兒出國念書，但是被他反對，他表示之前有同事也是把子女送出國，結果最後獨留他一人生活，江坤俊更明白告訴妻子希望一家人「生活在一起。」似乎怕被妻女遺棄獨居。

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名醫江坤俊出軌｜江坤俊偷會曝光

江坤俊被爆在醫院偷會熟女護士，兩人買外賣後回到醫院後方一處公寓，到凌晨3點都沒有出來，過了將近11小時，再一起驅車回醫院上班。較早前，醫院內部人員也向《三立新聞網》爆料，指控江坤俊不只一次出軌，常跟護士傳曖昧訊息及在診間接吻，跟護士住在醫院後面的住宅也是妻子買入的。對此，妻子劉藺秦也回應台媒，表示還在了解狀況中，當記者再追問夫妻感情近況，以及新聞曝光是否會影響婚姻的時候，劉藺秦稱現在沒有辦法回答，因為她目前還搞不清事件，只能跟傳媒記者說出3個重點︰醫院後面房子確實是她本人買入，平常是她的姊姊跟小孩住，而江醫生每天也都有回家。台媒同時向江坤俊經紀人求證，經紀人表示：「謝謝媒體朋友的關心，江醫生來往的都是較熟識的同事，目前家庭狀況一切良好，謝謝大家。」

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