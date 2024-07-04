  • 29°C
香港時間 : 2024704日 (四) 14:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

衛詩雅結婚丨自爆與醫生未婚夫邂逅經過　Michelle公開求婚片段：有婚前恐懼

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 56 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

衛詩雅公開求婚過程！

39歲衛詩雅（Michelle）突然在社交平台公佈喜訊，她將跟拍拖兩年的醫生男友周祉安結婚，日前衛詩雅於YouTube頻道分享求婚影片，更分享準備做人妻的感受。

衛詩雅透露拍攝新戲《破．地獄》期間，男友於其正日生日向她求婚，惟未有向外公佈，一來她需要時間「消化」，加上當時沒心機做任何事，她說：「我都同佢講，你畀啲時間我消化下先。求婚之後個晚，我都好認真跟佢講想專心拍戲，所以件事一直放低咗，直至拍完戲、過晒一輪嘅工作，佢就好認真拎番隻戒指出來，再求多次婚。」

衛詩雅結婚丨衛詩雅未婚夫身份曝光　前管理員爆二人疑早已同居

衛詩雅公開求婚過程！

被求婚百感交集

當日被求婚的衛詩雅既驚且喜：「我會覺得痴線架，唔係嘛？搞啲咁嘅嘢？當時係激動，我係百感交集。當然有開心，但同時間我好驚！」

她更掩面笑說：「有啲尷尬呀，原來講感情嘢會尷尬，好驚呀！原來我入行以來未講過感情嘢，紅都面埋，好驚呀！」不過準人妻難掩喜悅：「特登戴隻戒指出來，話畀人聽我嫁啦！」

點擊圖片放大
+5
+4

衛詩雅無預警宣布結婚　上載巨型鑽戒照：日後風雨同路

另外，衛詩雅曝光求婚片段，當天男友於父母及朋友的見證下，於餐廳向衛詩雅求婚，男友拿出玫瑰花束以及鑽戒，衛詩雅更忍不住喊，其後周祉安就單膝跪地說︰「其實我都非常愛你，希望你唔好介意嫁俾我！」

衛詩雅說：「上網睇人地嘅求婚片會感動，但當發生自己身上時，你會感動以及驚。呢一步，對我係好大轉變。加上估唔到係個日，人地拍緊戲，係完全處於崩緊狀態，練緊破地獄啦，所以發生咁大件事係唔識handle。」

最新影片推介：支嚳儀專訪

TOPick柴犬追星
營商之道丨支嚳儀自爆3年級學做生意賺錢　創業曾受盡白眼遇疫情迎難而上

為陳家樂準備姊妹裙

曾說過若男友籌備求婚，一定暪不過其法眼的衛詩雅，當天完全察覺不到。她更大讚陳家樂：「家樂啲戲係好咗，真係要讚下佢，佢仲問我一陣去邊呀？我話開完生日會約咗男友食飯，所以趕住走。」

不過衛詩雅感激這老友：「多戲陳生陳太，好似大家一起成長，佢個婚禮，我地又一齊畀個驚喜，輪到我個結婚，佢地又畀番個驚喜，所以好感動。」

衛詩雅表示已為陳家樂準備「姊妹裙」，她說：「當時我應承佢做兄弟，佢應承咗輪到我結婚時，佢著姊妹裙。」一時感觸的她說：「有啲想喊添，係好開心好sweet！」

點擊圖片放大
+8
+7

準新娘有婚前恐懼？

提及跟未婚夫的相識經過，當年單身一段日子的衛詩雅，獲朋友安排「相睇」飯局，見到對方覺得很面善，傾偈後才發現是她的醫美醫生。

問到對婚姻有何憧憬，衛詩雅說：「好難呀，我思緒依然好亂，我覺得會有壓力，終於明白點解人地會有婚前恐懼，通常都係男士會有，依家反而我有婚前恐懼，我會諗做人老婆？好難呀，我未做過。好深呀，好驚呀」

衛詩雅續說希望丈夫成為她的戰友，她說：「無論遇到咩問題，我第一時間想撲向佢身上，大家都係大家嘅保壘。其實呢一刻我整個人好忐忑，諗到不久將來要成為人地太太，有好多嘢要處理。例如婚禮要點搞，好多嘢想請教大家。」

點擊圖片放大
+7
+6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

衛詩雅認要靠自己創造機會　以自身經歷勉勵年輕人勿輕易放棄
16:13 2024/05/24
衛詩雅認要靠自己創造機會　以自身經歷勉勵年輕人勿輕易放棄
海關戰線丨衛詩雅感覺與張學友似家人　霆鋒愛水上活動有意考船牌
14:46 2024/05/28
海關戰線丨衛詩雅感覺與張學友似家人　霆鋒愛水上活動有意考船牌
破．地獄丨許冠文黃子華相隔32年再合作　探討生死重新反思人生
17:14 2024/06/20
破．地獄丨許冠文黃子華相隔32年再合作　探討生死重新反思人生

你可能感興趣

衛詩雅認要靠自己創造機會　以自身經歷勉勵年輕人勿輕易放棄
16:13 2024/05/24
衛詩雅認要靠自己創造機會　以自身經歷勉勵年輕人勿輕易放棄
海關戰線丨衛詩雅感覺與張學友似家人　霆鋒愛水上活動有意考船牌
14:46 2024/05/28
海關戰線丨衛詩雅感覺與張學友似家人　霆鋒愛水上活動有意考船牌
破．地獄丨許冠文黃子華相隔32年再合作　探討生死重新反思人生
17:14 2024/06/20
破．地獄丨許冠文黃子華相隔32年再合作　探討生死重新反思人生
娛樂行業 娛樂人物職業 演員 衛詩雅 陳家樂 結婚

最高瀏覽

升呢人母丨陳彥行囡囡樣貌首曝光　行姐親揭另一半身份：簡單低調的圈外人
升呢人母丨陳彥行囡囡樣貌首曝光　行姐親揭另一半身份：簡單低調的圈外人
急症室最長等候時間（07月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月04日 時間12:05）
星二代尖子｜郭可盈女兒晒結業晚宴相　遺傳父母靚基因成才貌兼備學霸
星二代尖子｜郭可盈女兒晒結業晚宴相　遺傳父母靚基因成才貌兼備學霸
脂肪肝｜全港逾100萬人患脂肪肝醫生推介1類食物逆轉脂肪肝　12周内降低肝炎指數【附脂肪肝6大高危人士】
脂肪肝｜全港逾100萬人患脂肪肝醫生推介1類食物逆轉脂肪肝　12周内降低肝炎指數【附脂肪肝6大高危人士】
抗癌勇士丨文頌男被捐款者罵「日日都無嘢做」　半身癱瘓Koba：咁你想我點樣？
抗癌勇士丨文頌男被捐款者罵「日日都無嘢做」　半身癱瘓Koba：咁你想我點樣？