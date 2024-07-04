衛詩雅結婚丨自爆與醫生未婚夫邂逅經過　Michelle公開求婚片段：有婚前恐懼

▲ 衛詩雅公開求婚過程！

39歲衛詩雅（Michelle）突然在社交平台公佈喜訊，她將跟拍拖兩年的醫生男友周祉安結婚，日前衛詩雅於YouTube頻道分享求婚影片，更分享準備做人妻的感受。

衛詩雅透露拍攝新戲《破．地獄》期間，男友於其正日生日向她求婚，惟未有向外公佈，一來她需要時間「消化」，加上當時沒心機做任何事，她說：「我都同佢講，你畀啲時間我消化下先。求婚之後個晚，我都好認真跟佢講想專心拍戲，所以件事一直放低咗，直至拍完戲、過晒一輪嘅工作，佢就好認真拎番隻戒指出來，再求多次婚。」

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▲ 衛詩雅公開求婚過程！

被求婚百感交集

當日被求婚的衛詩雅既驚且喜：「我會覺得痴線架，唔係嘛？搞啲咁嘅嘢？當時係激動，我係百感交集。當然有開心，但同時間我好驚！」

她更掩面笑說：「有啲尷尬呀，原來講感情嘢會尷尬，好驚呀！原來我入行以來未講過感情嘢，紅都面埋，好驚呀！」不過準人妻難掩喜悅：「特登戴隻戒指出來，話畀人聽我嫁啦！」

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另外，衛詩雅曝光求婚片段，當天男友於父母及朋友的見證下，於餐廳向衛詩雅求婚，男友拿出玫瑰花束以及鑽戒，衛詩雅更忍不住喊，其後周祉安就單膝跪地說︰「其實我都非常愛你，希望你唔好介意嫁俾我！」

衛詩雅說：「上網睇人地嘅求婚片會感動，但當發生自己身上時，你會感動以及驚。呢一步，對我係好大轉變。加上估唔到係個日，人地拍緊戲，係完全處於崩緊狀態，練緊破地獄啦，所以發生咁大件事係唔識handle。」

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為陳家樂準備姊妹裙

曾說過若男友籌備求婚，一定暪不過其法眼的衛詩雅，當天完全察覺不到。她更大讚陳家樂：「家樂啲戲係好咗，真係要讚下佢，佢仲問我一陣去邊呀？我話開完生日會約咗男友食飯，所以趕住走。」

不過衛詩雅感激這老友：「多戲陳生陳太，好似大家一起成長，佢個婚禮，我地又一齊畀個驚喜，輪到我個結婚，佢地又畀番個驚喜，所以好感動。」

衛詩雅表示已為陳家樂準備「姊妹裙」，她說：「當時我應承佢做兄弟，佢應承咗輪到我結婚時，佢著姊妹裙。」一時感觸的她說：「有啲想喊添，係好開心好sweet！」

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準新娘有婚前恐懼？

提及跟未婚夫的相識經過，當年單身一段日子的衛詩雅，獲朋友安排「相睇」飯局，見到對方覺得很面善，傾偈後才發現是她的醫美醫生。

問到對婚姻有何憧憬，衛詩雅說：「好難呀，我思緒依然好亂，我覺得會有壓力，終於明白點解人地會有婚前恐懼，通常都係男士會有，依家反而我有婚前恐懼，我會諗做人老婆？好難呀，我未做過。好深呀，好驚呀」

衛詩雅續說希望丈夫成為她的戰友，她說：「無論遇到咩問題，我第一時間想撲向佢身上，大家都係大家嘅保壘。其實呢一刻我整個人好忐忑，諗到不久將來要成為人地太太，有好多嘢要處理。例如婚禮要點搞，好多嘢想請教大家。」

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