星二代｜女兒赴英國升學學習演戲拍廣告　吳君如呻英國物價高負擔大

▲ 吳君如指女兒在英國升學，但英國物價高負擔重。

【影后/吳君如/陳可辛/陳是知/星二代/海外升學】影后級藝人吳君如與家人為恒生銀行（「恒生」）拍攝新一輯廣告短片，吳君如今次繼續以「屋企CFO」的身份擔任廣告主角，更聯同女兒陳是知 Jillian及好友谷德昭分享恒生銀行優越理財多貨幣Mastercard®扣賬卡及Global Money+海外轉賬的應用。吳君如指，女兒赴英國升學後負擔增加，她笑言自己要捱多5年。陳是知Jillian則在記者會上驚喜『現身』與媽咪吳君如視像通話，給媽媽帶來驚喜。

吳君如女兒陳是知驚喜現身

吳君如在廣告中升級擔當「國際級屋企CFO」，更首次夥拍好友谷德昭同框演出廣告。在現實生活中，君如曾試過忘記幫女兒Jillian交學費，令Jillian非常尷尬。吳君如善用恒生的全新家庭理財產品，不但為Jillian申請Prestige多貨幣Mastercard®扣賬卡，提早以心水價位兌換英鎊，令在英國讀書的Jillian都可以輕鬆提取零用錢及日常消費簽賬，更利用全新的Global Money+幫女兒以當地貨幣免費海外轉賬繳交英國租金，輕鬆做好「國際級屋企CFO」。

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吳君如指英國物價高

活動中，Jillian特意從英國突然來電驚喜『現身』與媽咪視像通話，遙距給君如小驚喜，從影片可見Jillian愈大愈靚。原來吳君如剛剛才從英國探望女兒回港，她透露自己未習慣與女兒分開，甜蜜透露女兒8月會回港與她過生日。提及供女兒讀大學的費用，吳君如則指英國物價高，笑言要捱多5年。

吳君如：女兒學習演戲



吳君如提到囡囡現時也有學習演戲，有時一試就做到導演想要的表情反應和效果，所以今年都加重了Jillian的戲份。吳君如表示：「很高興再次與恒生合作，可以同陳生和Jillian 一齊拍攝廣告片。今年Jillian更『升呢』首次擔正做其中一片的廣告片女主角。」

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