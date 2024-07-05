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食用安全｜內地奸商疑用「福壽螺」冒充田螺　一隻福壽螺含6000條寄生蟲可致癱瘓死亡

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【食品安全／福壽螺／田螺／蟲卵／寄生蟲】不少人愛吃螺螄粉，惟內地日前多個螺肉加工廠為了降低成本，竟以福壽螺充當田螺製成食品販售，產品包括螺螄醬、螺肉、田螺肉、螺螄粉或螺肉醬等等，多個知名品牌懷疑「中招」，更有內地網民聲稱食用一款螺螄粉時，驚見包裝袋內出現大量蟲卵，極為噁心，亦令這類加工食物衛生問題再受爭議。

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綜合內媒及「澎湃新聞」報道，湖南、重慶等多個地方的螺肉加工廠，為了獲利竟於野外捕撈福壽螺後，去殼加工偽裝成田螺肉販售。其中一名湖南福壽螺商人透露指，帶殼福壽螺每斤僅需0.5元（人民幣．下同，約0.6港元），粗加工的福壽螺凍肉每斤約4元（約4.3港元），標準發貨件為30斤一包；相對田螺售價帶殼每斤3元（約3.3港元）、凍肉每斤10元（約10.8港元）便宜極多。

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有加工廠負責人則表示，近年田螺數量減少、野外水域福壽螺越來越多，但由於帶殼福壽螺容易被看出，因此近年主要販售去殼福壽螺凍肉，一年銷量達數百噸，主要銷往一些餐飲店和預製菜工廠：

福壽螺要多少有多少。十噸二十噸，隨便你要。

多款知名品牌疑含福壽螺成分

不少網民亦透露指，他們於抖音、淘寶、小紅書等多個知名網購平台上，購買過多款知名品牌產品，包括「豆大亨」爆爽螺螄醬、「抓貓的魚」麻辣味吮指螺肉、「沅江市野食神食品有限公司」的臘肉螺肉醬、「燈泡廠孫姐」螺螄粉、「辣嵐格」牙籤田螺肉等知名產品，當中螺肉成分與福壽螺極為相似，而專家經過鑑定後亦認為相似度極高，多個品牌得悉事件後，隨即發言指並不知情，目前正在了解情況並進行調查及處理中。

湖南漢壽縣市場監督管理局就報道展關調查，目前已發表聲明將會高度重視問，且與多個部門組成了聯合執法組，就涉事企業作出查封、封存及調查，之後有任何進展亦將會及時向大眾作出通報。

網民拆螺螄粉包裝 驚見一堆蟲卵

與此同時，近日一名網民亦於「小紅書」中爆料，指自己透過美團網購一款名知名螺螄粉，確定產品在保質期內後打開包裝，未料卻發現袋內充斥大量蟲卵，因此急向經銷商和生產方作出投訴：

作為忠粉，算是很大的陰影了，看清楚那刻真的很噁心！ 

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雙方經過溝通後，最終確認由生產方負責賠付問題，目前已獲賠付。事主坦言協商過程非常順利，但仍感慨這些產品「沒有絕對的乾淨也沒有萬無一失」，決定要「讓螺螄粉在生活裡消失一段時間」，亦令不少人對螺螄粉產品的品質監控成疑。

福壽螺寄生蟲數量可達六千條

據報道指，福壽螺是一種人畜共通寄生蟲病的「中間宿主」，身上攜帶的寄生蟲數量可達3000至6000條，種類包括卷棘口吸蟲、廣州管圓線蟲等，可令患者出現頭痛、發燒，甚至失明、癱瘓、癡呆，甚至死亡危機。

食安中心教減低寄生蟲風險方法

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同場加映：【食不安心】淘寶買螺螄粉驚現大量蟲卵　事主：吃到一半才發現

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