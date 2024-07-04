星二代｜林志穎一家五口美國出遊　14歲大仔近況曝光暴風長高直逼爸爸

▲ 林志穎一家五口美國出遊，14歲大仔Kimi近況曝光暴風長高直逼爸爸。

【林志穎/林志穎兒子/Kimi/陳若儀/爸爸去哪兒/星二代】48歲的台灣藝人林志穎去年曾在桃園發生嚴重車禍，幸經手術和治療後復康情況理想。近日林志穎一家五口出遊美國主題樂園，在社交平台分享照片，發現14歲的大仔Kimi身高直逼1米72的爸爸，大曬家庭樂，引來不少網友羨慕道：「這就是幸福的模樣。」

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林志穎兒子｜曾亮相綜藝節目《爸爸去哪兒》

林志穎與太太陳若儀育有14歲大仔Kimi、一對雙胞胎兒子Jenson與Kyson。早在Kimi小時候，林志穎已經帶他亮相內地綜藝節目《爸爸去哪兒》，不過隨著Kimi日漸長大，為了保護愛兒，林氏夫婦不再公開他的容貌。

▲ 林志穎偕老婆陳若儀和3個兒子暢遊美國主題樂園。（微博 明星娛樂新聞）

林志穎兒子｜暴風成長身高直逼爸爸

近日林志穎偕老婆陳若儀和3個兒子暢遊美國主題樂園，名模出身的陳若儀身為3子之母，在社交平台分享兒子們的遊玩照，雖然Kimi和2個雙胞胎兒子均以背面照示人或以愛心圖案遮住兒子容貌。不過發現到快將15歲的大仔Kimi已高過爸爸林志穎，9歲的雙胞胎兒子有不少遊玩的側拍照，攬實米奇老鼠合照，十分可愛。

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林志穎兒子｜14歲擁人生首部手機

在Kimi 14歲生日，林志穎在IG發帖表示，距父子參演《爸爸去哪兒》已經10年，當時Kimi在大家的祝福下慶祝14歲生日，林志穎亦送給兒子第一部手機作生日禮物。縱然Kimi有一位富爸爸，但林志穎從不盲目滿足兒子的物慾，獲讚育兒方法貼地。

▲ 4父子的背影，Kimi跟爸爸差不多高。（IG圖片）

林志穎曾在內地出席演唱會活動，台上提到大仔Kimi，他感動道：「Kimi從『爸爸去哪兒』到現在已經十年了，那時候還這麼小，慢慢地到現在，他已經比我高大還帥，現在和我稱兄道弟，我很開心。」

林志穎兒子｜支持兒子做電競選手

林志穎熱愛賽車，也擁有多輛名車跑車，但Kimi不愛跑車，卻想當一位電競選手，他尊重兒子的想法，認為有興趣最重要。林志穎去年出席活動時指出，Kimi喜歡打機，他也欣賞兒子「打遊戲真的是非常非常厲害」。他表示2、3年前Kimi想當YouTuber，但當時YouTube才剛開始，沒想到現在反而成為主流，有感兒子頗有眼光。Kimi之前向他透露想當電競選手，林志穎曾想「你當電競選手能有未來嗎？」，但他已改變看法，認為尊重兒子的想法，有興趣才是最重要。

林志穎兒子｜一家五口住豪宅

林志穎一向愛錫妻兒，以逾4億台幣買下台北市豪宅頂層，打造一家五口的安樂窩。豪宅空間寬敞，客廳更放得下一架F1法拉利作「裝飾」擺設，十分霸氣。林志穎在家中為太太設置專屬的練舞室，同時為3個兒子安排玩樂房間。

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