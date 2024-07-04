癌症殺手｜常放臭屁恐患大腸癌？　醫生拆解排氣因素：2情況需求醫

▲ 台灣有醫生拆解放屁與大腸癌之間的關係，提醒排氣出現2種情況便應盡快求醫。

【大腸癌／癌症／放屁／排氣／便秘】大腸癌是本港第2位最常見的癌症，在2019年大腸癌導致2174人死亡，佔癌症死亡總數14.6%，整體患者5年相對存活率為58.2%，第四期的存活率更僅有9.3%。不少人認為經常放臭屁與罹患大腸癌相關，台灣就有醫生拆解導致排氣的因素，並指出一旦出現2種情況，就應該盡快求醫接受檢查。

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台灣肝膽腸胃科醫生蕭敦仁在節目《健康晚點名》中拆解放屁與大腸癌的關係，他表示，由於大腸癌患者的腸道內已經長出腫瘤，因此也自然會引發許多腸道徵狀，但排氣量多及排氣臭，並不一定代表患上大腸癌。

他解釋，排氣量的多寡及氣味，很多時候其實都和攝入的食物有關。其中前者可能是因為進食高腹敏（FODMAPS）食物，其寡糖、雙糖、單糖及多元醇成分含量較高，不容易消化，因此容易導致產氣、腹脹的情況，蘋果、水梨等食物都屬於此類；而後者則通常是因為攝入太多蛋白質，又或者是進食了含有硫的食物，例如蒜頭、洋蔥、芝士、豆類等，導致排氣味道較差。

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放屁現2情況需求醫

不過蕭敦仁亦提醒，如果撇除飲食因素後出現以下2個情況，便建議盡快求醫。

排氣量出現異常，例如本來排氣正常，之後卻突然排氣量大增

排氣味道無故出現改變

他表示，市民如出現上述情況，最好找腸胃科醫生接受進一步檢查，並檢視平日的飲食內容，之後再決定下一步應該如何處理。

此外，台安醫院大腸直腸外科醫生黃郁純亦曾在其YouTube頻道發布影片，指出排氣味道變得奇怪、難聞的原因較繁多，當中包括腸道壞菌較多、服用過多抗生素、便秘，以及罹患大腸癌。其中，大腸癌患者排氣會散發出像是腐肉的味道，與其他味道混合在一起就會產生更濃的氣味。如果合併少量及頻繁的放屁、大便稀爛且呈水狀等情況，便應該盡快就醫檢查。

大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

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