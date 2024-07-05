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HK Tech 300東南亞大賽圓滿舉辦 助海外初創走進香港與內地市場

特約

發布時間： 2024/07/05 09:30

最後更新： 2024/07/05 09:49

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創新科技及工業局局長孫東（前排中）、城大校董會主席黃嘉純（前排左五）、城大校長梅彥昌（前排右五）、新加坡駐港署理總領事許國榮（前排左四）、中聯辦教育科技部創科與高等教育處處長陳玉林（前排右四）、HK Tech 300東南亞大賽的合作夥伴等嘉賓，與十間勝出初創企業代表合照。

香港城市大學（城大）HK Tech 300創新創業計劃，去年五月於吉隆坡啟動「HK Tech 300 東南亞創新創業千萬大賽」（HK Tech 300 東南亞大賽），吸引當地超過100間初創參賽。經遴選後，最終有十間來自五個東南亞國家和香港的初創企業獲勝，並於早前舉行的頒獎典禮展示其創新方案，得獎團隊均認為這次大賽有助開拓香港與內地市場、加速科研落地和業務發展。 

城大於上月27日舉行「HK Tech 300 東南亞大賽」頒獎典禮，十間來自印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、越南和香港的初創，涵蓋金融科技、深科技、生物和健康科技、資訊科技及人工智能等領域，為數碼醫療、能源可持續性、綠色材料、數碼資產及房地產等行業提供解決方案。

得獎初創各獲得HK Tech 300計劃最高達100萬港元的天使投資，以及專業服務、商業配對及共同投資機會等全方位支持。

肯定HK Tech 300培育創科人才貢獻

頒獎典禮邀得創新科技及工業局局長孫東出席及致辭，他說：「香港是全球初創發展的最佳目的地之一。透過『官產學研』通力合作，在過去幾年營造了良好的創科生態圈和營商環境，為全球初創於香港開展或擴展業務帶來黃金機會。」他並肯定了HK Tech 300在香港以至整個東南亞地區支持及培育科技初創和人才的貢獻。另外，中央政府駐港聯絡辦教育科技部創科與高等教育處處長陳玉林、新加坡駐港署理總領事許國榮亦有應邀出席典禮。

創新科技及工業局局長孫東讚揚比賽成果。

城大校董會主席黃嘉純祝賀獲獎初創，認為今次大賽成功吸引東南亞區內的創新項目及青年創業家參與，加強了城大培育人才、以創新科技推動社會發展的決心，助力香港發展成為國際創科中心。城大校長梅彥昌則樂見得獎初創，應用城大的專利技術提升其創科產品和服務，他說：「今年適逢城大成為大學的三十周年誌慶，將繼續通過更多跨學科、跨界別、跨區域合作，打造更蓬勃的創科生態圈。」

開拓東南亞創科網絡 助港吸納海外人才

城大HK Tech 300至今培育超過700間初創企業，當中逾140間初創各獲批出天使基金投資，並有逾180位工商業家成為創業導師，另有超過90家公私營機構作為策略合作夥伴、共同投資夥伴和支持機構。

孫東（左三）、黃嘉純（左四）、梅彥昌（左一）和城大高級副校長（創新及企業）楊夢甦（左二）等嘉賓參觀獲獎初創展示的創科產品，獲獎初創之一向嘉賓作介紹。

計劃積極拓展其創科生態網絡，並透過今次HK Tech 300東南亞大賽與當地多間大學和初創培育機構合作，吸引海外創科人才來港。不少來自東南亞區的得獎初創均認為，今次比賽可助公司運用香港的優勢和資源，進入香港和內地市場；而來自香港、專注開發「混合實境」手術輔助軟件的雲合科技，其創辦人兼城大校友施君易認為，通過今次比賽有助他拓展東南亞的機遇，促進其技術轉移和商品化到當地發展。

得獎的億杉醫療（E3A Healthcare）來自新加坡，專注於生物信息和生物傳感器技術，以研發創新的新生嬰兒與婦女醫療保健器件。公司首席財務官陳弘遠說：「公司業務以研發為主，需要大額融資、良好的技術及人才支援，而香港可以滿足各方面的需要。」他指透過今次大賽擴闊了不少人脈，加深了解香港的醫療體系，並相信在HK Tech 300的協助下可加快在香港拓展業務。

億杉醫療（E3A Healthcare）首席財務官陳弘遠。

馬來西亞的喬醫科技（Qmed Asia）由一班醫生和人工智能專家創立，提供網上預約、就診諮詢、放射影像儲存等遙距醫療方案，正服務當地4,000多間醫療保健機構。創辦人及行政總裁林曉仲表示，公司在新加坡也有據點，一直想開拓香港及內地市場，今次參賽可認識不同範疇的醫療專家，更深入了解香港的醫療服務需要，從而研發相應的人工智能系統，並期望可藉HK Tech 300的協助在港成立辦公室。

喬醫科技（Qmed Asia）創辦人及行政總裁林曉仲。

另一得獎初創Smartos來自越南，專注於結合房地產和金融科技，推出一站式房地產租賃平台，協助業主、物管人員和租戶作出合適的財務決定。公司創辦人及行政總裁Trang與團隊對獲獎感到高興，她說：「公司推出的平台主要服務像香港一樣的大城市，從中聯繫房地產業內人士。大賽提供了機會讓公司進入香港市場，再開拓到內地的商機。」

Smartos創辦人及行政總裁Trang（左）。

（特約）

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