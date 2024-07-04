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魔鬼在身邊丨蘇凱倫推新歌初嘗暗黑風　與一眾年青歌手玩舞蹈challenge

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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蘇凱倫推出全新個人單曲《魔鬼在身邊》。

新人蘇凱倫（Helen）早前推出第3首個人單曲《魔鬼在身邊》，並一改過往甜美風格，大玩暗黑風，今次Helen繼續作新嘗試，找來Lolly Talk成員吳倩怡（Sinnie）、郭曉妍（Ah Yo）、Beanies、「試當真」成員潘宗孝（Ernest）、Zpecial成員康聰與煒賢及獨立音樂人陳可瑩（Charlie）、梁式昕等，大玩dance challenge。

Helen自言對舞功其實不大信心，她說：「一聽到呢首歌《魔鬼在身邊》嘅時候，就覺得呢首歌係一首好適合跳舞嘅歌，所以特別安排咗老師為我排舞。其實我本身對跳舞冇乜信心，因為以前跳開都係傳統舞蹈，所以首歌未錄好已經開始排緊隻舞，多謝老師陪我不停練習！」

魔鬼在身邊丨蘇凱倫新歌破格玩暗黑風　Helen親填詞挖自身墮落經歷警世

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下次想挑戰估星座

今次邀請一眾圈中人大玩 dance challenge，可算一呼百應，Helen感激大家跟她一起玩，而問到眾多藝人之中，邊位藝人對她來說是最大挑戰？Helen指是Zpecial成員康聰與煒賢，她謂：「我本身完全唔認識佢哋，多得朋友連線幫手搵佢哋一齊玩，我都有諗過佢哋未必應承，點知佢哋一口答應！由於本身完全唔認識，所以一開始都有少少尷尬，不過佢哋學呢隻舞學得好快，好快就上手，所以成件事好順利同埋玩得好開心。」

至於問到Helen，如果下次再有機會搵人challenge，會挑戰甚麼？她笑言：「我對星座好有興趣，想做啲關於星座嘅challenge！可能係估對方星座咁，唔知有無邊位artist都有興趣呢？」

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