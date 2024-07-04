公屋裝修｜裝修公司拍片豪裝公屋變3房1廳　網民批拆牆拆門違規列4宗罪

▲ 裝修公司拍片豪裝公屋變3房1廳，被網民批違規列4宗罪。

【公屋/裝修/公屋裝修/裝修公司/房屋署】不少人都會豪裝公屋，希望可以住得舒適，但都要留意房署的改裝規則！近日有裝修公司於社交平台上載影片，展示公屋裝修過程，由拆牆、上油、安裝等，最後成果更被網民大讚「仲正過私人樓」。不過有網民則質疑改裝後的單位違反多項房屋署規則，並列出4宗罪指裝修公司公開影片是「害死人」，令有機會使戶主被罰款萬元，更有網民稱已向房署舉報。

公屋裝修｜裝修公司拍片豪改公屋單位

近日有裝修公司於Facebook專頁上載影片，展示裝修「井字形」公屋單位過程，並留言「3分鐘睇三個月嘅裝修」。從影片中可見，裝修師傅為了打通單位，拆牆、拆門，改裝成摺門或趟門，於窗外安裝分體式冷氣機，隱藏電線等，單位完成裝修後，成3房1廚1廳。

雖然影片中未有提及豪裝費用和公屋地點，但有眼利網民憑藉單位設計和景觀，推斷該單位為黃大仙1個尚未有租置計劃的公屋屋苑，又有人估計裝修費至少30萬。

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公屋裝修｜網民批違反房署規則：害死戶主

單位裝修整體得宜舒適，不少網民大讚裝修「非常靚」、「好睇過私人樓」、「公屋租金，私人樓享受」，但也有人認為公屋樓齡起碼超過40年，不值得用太多金錢裝修。

除此之外，有大批網民質疑裝修工程違反多項房署規則，並列出4大罪，包括「電線入牆」、「冷氣機外露」、「拆牆」、「拆門」等，直指裝修公司分享影片是「害死人（戶主）」，有機會使戶主被罰款，甚至遭終止租約，「電線唔可以入牆、冷氣機唔可以外露，仲要拍片放出嚟，害死人」、「廚房門已經違反租約和消防條例」、「害人不淺，仲要出埋post，淨係廚房門就要你絕望」。有網民稱已向房署舉報。

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公屋裝修｜退回公屋須自費還原3大狀況

根據房屋委員會公屋租約條款，公屋租戶未經該署書面同意，不得在單位內安裝任何固定裝置、間隔或其他架設，亦不可拆除單位內的原有固定裝置或設備。公屋固定裝置分類甲、乙、丙，供租戶分辨公屋單位的固定裝置能否改換或清拆，如租戶曾進行裝修或改裝工程，退回時必須自費還原以下3個狀況，包括：把所有固定裝置及設備恢復原狀、拆除加建的固定裝置及設備、清走所有家具、雜物及垃圾。

固定裝置分類 分類註解 例子 甲類 不准許改動 廚房、廁所或浴室的間隔牆、結構牆、樑、大門、隔火門、隔音窗等 乙類 可改動，須事前以書面方式向房屋署提出改動申請 廁所、睡房及浴室的非隔火門、窗花、洗手盆、廚房灶台、廚廁牆身瓦等 丙類 可自行改動 廁所、露台及睡房的門鎖、浴缸門、櫥櫃、信箱門鎖、室內油色等

據該房署代還原單位價目表，項目主要分為「必須由房署拆除或還原」及「戶主可自己還原」兩部分。現時住戶可向屋邨辦事處查詢最新還原價目表。價目視乎單位面積而定，只供參考，部分價目或已更新，住戶可向屋邨辦事處查詢最新還原價目表。

公屋裝修｜房署代還原單位價目表

甲部（必須由房屋署進行拆除或還原的項目）

單位設備/項目 費用價錢（取自整數） 廚房 廚房門連框（不連防火證書） $4,239 廚房門不連框 $3,419 廚房防水地台連瓦 $3,419 廳和房 大門連框（連防火證書） $4,086 大門連框（不連防火證書、更換木板實心大門） $3,510 大門不連框 $2,579 門頭氣鼓 $411 廁所 廁所防水地台連瓦 $1,580至$3,239 廁所牆身防水連瓦（涉及1.8米高防水層） $5,834至$10,252

乙部（戶主可以選擇自己還原的項目）

單位設備/項目 費用價錢（取自整數） 廁所 廁所木門連框 $1,480 廁所坐廁盆連坐板（更換坐廁盆連座板和蓋） $1,185 廁所沖廁水箱（更換沖廁水箱及/或背板） $710 洗面盆及配件 $983 廁所面板連洗面盆及配件 $6,251 還原部份食水喉連龍頭 $3,889 還原全屋食水喉連龍頭 $5,772 重駁排氣管（不包括拆除及重新安裝現有廁盆） $600 廚房 不銹鋼洗滌盆及配件 $1,049 灶台、洗滌台及架 $2,061 廚房牆身瓦 （4平方米或以下） $8,395至$14,581 廳和房 拆除吊櫃、固定裝置及雜物 $695 拆除間隔牆（包括木板牆、石屎牆或磚牆等） $1,487 更換大閘（或欖閘） $3,615 拆地台及重鋪 $814至$9,429

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