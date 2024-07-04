酒駕罰款｜涉切線撞車兼酒精測試超標　前港腳梁倬軒罰款5,000元

▲ 被告梁倬軒。（梁錦麟攝）

前香港足球代表隊成員梁倬軒，涉於駕車切線時與另一部車輛發生碰撞，事後進行酒精呼氣測試時被發現超標。梁今（4日）於東區裁判法院承認不小心駕駛及在呼氣中的酒精濃度超過訂明限度下駕駛汽車罪。裁判官就兩罪判處被告罰款5,000元，停牌1年，須接受駕駛改進課程。

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被告梁倬軒（36歲），今承認1項不小心駕駛罪，以及1項在呼氣中的酒精濃度超過訂明限度下駕駛汽車罪。控罪指，被告於2024年3月13日，在中環荷里活道及嘉咸街交界，不小心駕駛私家車；被告另於同日同地駕駛上述車輛，而在呼氣中的酒精比例是100毫升呼氣中有37微克酒精，超過100毫升呼氣中有22微克酒精的訂明限度。

裁判官就兩罪判處被告罰款5,000元，停牌1年，以及須接受駕駛改進課程。

案情指，案發當日被告於中環荷里活道及嘉咸街交界駕駛私家車，切線時與另一部車輛發生碰撞，現場報警處理。警方到場後，發現被告酒精呼氣測試超標，被告於警署再進行測試，其呼氣中的酒精比例是100毫升呼氣中有37微克酒精。被告於警誡下保持緘默。

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記者：梁錦麟