升呢人母丨陳彥行老公原來半個圈中人　「行姐」被爆戀愛腦不理母親反對戀情

▲ 陳彥行老公身份曝光。

47歲「行姐」陳彥行日前被爆已榮升人母，育有一位3歲大的女兒。昨日（7月3日）「行姐」終於在社交網甫出與愛女合照，親認三年前誕女，並交代另一半只是「沒特別，簡單低調嘅圈外人」。

雖然「行姐」透露另一半為圈外人，不少網民也對其身份相當好奇，今日（7月4日）有報道爆出「行姐」老公真正身份，原來是黃子華的司機。

升呢人母丨陳彥行囡囡樣貌首曝光 行姐親揭另一半身份：簡單低調的圈外人

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「行姐」老公身份曝光

報道指出「行姐」是怪獸家長，更安排女兒入讀每年學費近11萬港幣的名牌幼稚園，又指「行姐」即使在圈中浸淫多年也不貪慕虛榮，亦不介意另一半冇錢冇地位，最重要自己喜歡。

據知情者爆料指「行姐」除緊張女兒，亦相當保護另一半，不多提男方為職業司機，不想傷害老公自尊心，也不想讓人知道他是黃子華司機。

據知「行姐」老公非常疼錫對方，早晚管接管送做到足，又斟茶遞水，很細心照顧她，又指二人早已一起多年，沒有分開過。

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行姐系出名門

其實「行姐」背景強勁，她系出名門，乃是民國初年的雲南革命黨軍官黃毓英的曾外孫女，陳媽媽退休前經營飲食生意多年，賺到多桶金。

此外，「行姐」亦曾入讀加拿大著名的加利福尼亞大學，學成後才加入TVB第7期藝員訓練班。

▲ 行姐與母親。

陳媽媽初時反對女兒戀情

據知情者再指陳媽媽相當愛錫「行姐」，當然想女兒嫁得好，因此陳媽媽多年來多次反對「行姐」跟司機男友交往兼好言相勸叫女兒想清楚。

不過有指「行姐」終極戀愛腦，愛情至上，被男方的誠意打動，更成為高齡產婦，而陳媽媽見女婿也是勤力顧家，唯有被迫接受。

據消息指，前年行姐挺身幫媽媽追回銀行保險巨款，陳媽媽去年就送上逾千萬千呎北角豪宅單位給女兒一家，「行姐」更找風水師看風水，務求家宅平安，女兒健康成長。

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