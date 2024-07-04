經營困難｜叙福樓今年7店開幕7店結業　黃傑龍：市道不景分店數不會大增

▲ 叙福樓集團主席及行政總裁黃傑龍。（林宇翔攝）

近年本地餐飲業市道持續低迷，叙福樓集團主席及行政總裁黃傑龍表示，公司今年已經決定共有7間分店結業，包括3、4月己結業的2間牛涮鍋及上周公布位於奧海城及淘大兩個商場的4間分店，分別是牛角、牛涮鍋、永華日常及牛角次男坊。同時今年會開7間新店，包括上星期已開幕的MOKO牛角，以及即將開幕的油塘大本型及黃大仙中心MMC牛涮鍋等。

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黃傑龍澄清，截至今日（4日）叙福樓集團旗下12個品牌，共有58間分店，包括牛角21間、牛角buffet 6間、MMC牛涮鍋 7間、The Matcha Tokyo 9間、溫野菜 4間、牛角次男坊3間、好呷/和平飯店/永華日常各2間（共6間）、還有歷史悠久「阿爸時代己有」的煲仔王及最新人氣日本品牌IFC挽肉與米。

黃傑龍指，「消費市道唔好系你知我知單眼佬都知，有出下街都見到感受到的。」 所以公司今年已經決定了結業的共7間，包括3、4月已結業的2間牛涮鍋及上星期公布好多人講的「一次4間」。 同時今年已百分百肯定會開的剛剛也是7間，包括今年初開的沙田第一城牛角及上星期已開的MOKO牛角（還有5月初開的挽肉與米），未來快開的有大本型及黃大仙中心MMC牛涮鍋（以上新開的都是全新形象店）、九月會開香港機場The Matcha Tokyo，年尾K11開溫野菜，還有好幾間新店最後商談中有機會今年開的。

他又指，在市道不景下今年比較保守，分店數目不會大增，有開有關，而且要關的也不會猶豫，由於公司完全沒有借錢反而有較大量現金，在高息環境下繼續善用資金進行分店佈局轉型，投資未來。

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