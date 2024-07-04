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減肥減出禍︱37歲女為減肥每日必喝1款飲料　2個月後胃潰瘍悔不當初

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 35 分鐘前

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【胃炎／胃痛／胃氣脹／胃潰瘍／咖啡／斷食／減肥】減肥方法不當，很容易會弄巧反拙。內地一名媽媽孕後一直沒有修身，終於下定決心要減肥。一開始她採取「節食不運動」的策略，加上嘗試多種奇特斷食法，2個月就減去11磅。惟隨即發現腸胃開始不適，經常有胃氣脹的問題。後來她入院照胃鏡發現為時已晚，確診胃炎和胃潰瘍，並為此感到非常後悔。

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嘗試各種減肥斷食法

該名37歲內地媽在社交平台「小紅書」發文，指自己結婚生小朋友後一直未有修身，「12、13年都是處於肥胖狀態」，直到今年3月終於下定決心減肥。一開始她採取「節食不運動」的減肥方法，從減肥的第一天開始，她嘗試不同的斷食方法，例如「液斷」、「菜斷」等。

第一天：液斷，早上一杯酸奶、中午一包代餐粉加一包牛奶、一包咖啡、晚上牛奶。

後來她很快就掉磅，她繼而嘗試「菜斷」：

早飯一個雞蛋、半個地瓜、一點粥；午飯正常吃、晚飯沒吃。

她亦嘗試過「蛋斷日」：

大概一整天吃8個雞蛋、2000毫升水，體重明顯下降。

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減肥減壞胃 照胃鏡揭胃炎+潰瘍

她每天一定會喝黑咖啡，加上只吃兩餐，本來的大肚腩慢慢縮小，減肥2個月迎來體重多年來的新低，足足瘦了10斤（約11磅）。女事主心中暗喜，感覺身體輕盈不少，後來她打算增加運動量，如力量訓練或跑步等，發現身體開始不適，經常有胃氣脹的問題，感覺就如有東西「堵住喉嚨」。當她去照胃鏡檢查時，發現已患胃炎，胃部更出現潰瘍的跡象。她無奈暫時放棄減肥計劃，好好吃飯，養好胃再繼續減肥。

我不知道這胃炎和潰瘍和咖啡有沒有關係，再或者是空腹時間長，胃液灼燒了胃黏膜，反正結果就是擺著了。

常喝黑咖啡會削胃？

根據2013年一項關於喝咖啡與胃潰瘍或腸潰瘍形成的研究報告指出，兩者並沒有顯著的聯繫，咖啡雖然會增加胃酸分泌，但未至於導致腸胃潰瘍。

台灣腸肝膽科醫生李宜霖曾在其YouTube頻道直播中講解關於咖啡對於腸胃的影響，釐清坊間不少人對於咖啡的誤解。他指出，咖啡因對胃的影響有2個：

  • 咖啡因會抑制賁門括約肌的收縮，因此賁門會變鬆，容易導致胃食道逆流。
  • 臨床研究證實，咖啡因會刺激胃酸分泌，惟原因不明。

故此他建議腸胃狀況不佳的人仍可以喝咖啡，只要遵從以下4大方法，就能夠繼續享受咖啡的美味。

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相關文章：飲食攻略｜朝早飲咖啡提神反更攰？ 醫生揭3個「最佳飲咖啡時間」 更有助減肥抗失眠

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